印度高溫致36人死亡

印度高溫天氣（圖片來源：海外網） 中評社北京6月14日電／本周三（12日）印度國家災害管理局官員表示，一場席捲印度的高溫天氣已造成36人死亡，其中貧困的工人受害最為嚴重。該官員警告稱，創紀錄的高溫對印度各州的影響已超過了往年。



據路透社報道，當地時間11日，印度首都新德里達到了48攝氏度的歷史最高溫度，而印度西北部拉賈斯坦邦的氣溫則高達51攝氏度。



印度國家災害管理局乾旱和高溫問題專家阿努普·庫馬爾·斯裡瓦斯塔瓦（Anup Kumar Srivastava）稱：“這是有史以來最嚴重的高溫。2015年，有9個地區遇高溫天氣，今年預測有23個地區會受此影響。我們已經證實有36人因此而死，而去年只有25人。他們大多是貧窮的勞工，從農村來到城市找工作，住在路邊。”



斯裡瓦斯塔瓦說，與往年相比，越來越多的城市正在與高溫作鬥爭，許多城市的氣溫都超過了45攝氏度。此外，他還表示：“今年我們想把高溫導致的死亡人數降至個位數。但是很多官員被分配了有關大選的任務，這影響了相關監控和宣傳工作。”



有勞工權益活動人士認為，農場、建築工地或鹽田的工人受高溫影響最嚴重。



此前，印度南部喀拉拉邦等一些邦在3月發布了高溫預警，並宣布勞動者將擁有連續三個月的午休時間。印度國家災害管理局也表示，根據印度全國農村就業保障計劃，按日計酬的政府工作人員，在夏季的8小時工作時間將會減少20%。



但勞工權益活動人士表示，那些在農場、建築工地和磚窑為私人雇主工作的工人無法享受這些福利。來自一個建築工人工會的吉薩·羅摩克里希納（Geetha Ramakrishnan）表示：“農民工被迫在酷熱的天氣下工作。除了建築工人，那些在鹽田或工廠熔爐附近工作的工人也受到了影響。我一直在挖井。雖然從來沒有這麼熱過，但我有半個月沒工作了，我什麼事都幹，所以我別無選擇。”



（來源：海外網）