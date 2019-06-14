劉鶴出席陸家嘴論壇開幕式暨科創板開板儀式

（來源：網絡） 中評社北京6月14日電／中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴13日出席第11屆陸家嘴論壇，在開幕式上發表主旨演講，並出席上交所科創板開板儀式。中共中央政治局委員、上海市委書記李強出席活動。



劉鶴指出，中國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，供給體系不斷優化，需求體系持續升級，金融體系更加適配，形成相互作用的三角框架，支撐我國經濟保持平穩健康發展的長期良好態勢。要通過金融資源的高效合理配置，加大對經濟高質量發展的支持。



劉鶴強調，當前中國金融形勢總體穩定，實現了防範化解金融風險攻堅戰的階段性目標。要按照“規範、透明、開放、有活力、有韌性”的要求，堅持市場化、法治化的改革方向，注重參照國際慣例，不斷完善資本市場基礎性制度，使之真正成為經濟運行的“晴雨表”和促進經濟高質量發展的“助推器”。科創板發展意義重大，要以科創板帶動整個資本市場改革，培育更多科技創新企業，助力經濟轉型升級。要落實好以信息披露為核心的註冊制改革。要完善法治，提高違法成本，加大執法力度。科創板發展是一個自然漸進的過程，要理性客觀看待，穩中求進，不斷探索，勇於創新。要大力推動上海國際金融中心建設，處理好政府與市場、國際和國內兩個關係，服務於國家戰略和國民經濟發展大局。



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