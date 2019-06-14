韓國瑜：從沒說打倒權貴也沒說發動階級戰爭

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜13日晚間接受台灣電視公司訪問，被問到標榜庶民“總統”，是否對照權貴？韓國瑜說，他常講“莫忘世上苦人多”，但從沒講過打倒權貴，也沒說過發動階級戰爭。



韓國瑜表示，他發表5點聲明說不贊成密室協商，是指“某些國民黨少數人，我想法是為何不來跟我面對面溝通呢？那時那種感覺不是很舒服”。韓說，他心胸很開闊，只要說“國瑜兄，我想跟你談一下”，來一通電話他就過去了，他是完全可溝通的人。



對於支持者很多都是長輩或是生活比較辛苦的人，韓說很多農漁民勞工、弱勢族群，都支持他，因為認同。看到6／1凱道上人山人海，韓國瑜非常感謝，他說韓流沒甚麼了不起，只是代表民心，請聽老百姓在憂慮甚麼！



另外，韓國瑜也痛批“黑韓”是一個產業鏈，如果他初選沒過，這個產業就沒了。



韓國瑜說，他不是陸委會，也不是“總統府”，也不是中央機關，關於“反送中”晚了幾個小時發表意見，天天被罵！拜託好不好，才晚幾個小時，因為“黑韓”是產業鏈，要等他沒有過初選就結束，就看下一個誰出來就黑誰。



韓國瑜指出，有目的的“1450”就是拿錢辦事開始黑，另外就是製造假想敵中隊，假裝韓粉罵李艷秋、罵唐湘龍。“我現在每天忍受這種痛苦，我明知但無力，因為要花很多錢！沒有這麼多資源，所以每天挨打，現在是在打罵中成長的政治人物”。韓說，這些人罵到最後，還讓黃光芹討厭韓國瑜。