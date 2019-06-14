暴動拖累股市　最大IPO押後

中評社香港6月14日電／上市計劃受阻，ESR退還97.6億申請股款。



受到“6.12”金鐘暴動影響，投資市場氣氛轉差，本港今年最大型IPO宣佈押後。亞太區最大物流地產平台ESR Cayman昨宣佈，鑒於當前市況，決定押後在港交所的上市計劃，令本港今年集資額達97.6億元的最大IPO受阻。



香港文匯報報道，ESR Cayman昨公告，與聯席全球協調人磋商後，決定此時不會進行全球發售，並會將申請股款退還予投資者。市場人士認為，本港發生暴動事件影響市場氣氛，令這個原定集資最多97.6億元的大型新股受阻，或會使更多股份在選擇上市地時，將香港排在較後位置。



ESR的股份在本周三已截止認購，發行逾5.6億股，其中約5.6%在港公開發售，招股價介乎每股16.2元至17.4元，集資最多近97.6億元，為今年以來本港最大集資額新股。以每手200股計算，入場費約為3，515.06元，股份原定於6月20日於港交所主板掛牌。



ESR昨指出，該公司在現有股東和世界各地的資本夥伴的支持下，會致力推動持續增長及發展在亞太地區的業務。



太興嘉濤雙雙“潛水”



其他新股同樣受到金鐘暴動影響，昨日掛牌的兩隻新股雙雙“潛水”，連鎖餐飲太興（6811）全日在2.6元上下徘徊，收報2.64元，較招股價縮12%，成交額5.42億元。若不計手續費，一手賬面蝕360元。



安老院舍運營商嘉濤控股（2189）開始低走15%報0.51元，午後曾一躍至高位0.61元，全日收0.56元，較上市價低6.7%，成交1.57億股。不計手續費，一手賬面蝕160元。



港股表現續受暴動拖累影響投資情緒，大市早段曾急跌近500點，但A股表現回穩，最終輕微倒升，帶動恒指從低位拗腰V彈，全日收市跌13.7點報27，294點，27，000點大關失而復得，成交814億元。



鼎成證券董事總經理熊麗萍表示，昨日大市低位曾見26，825點，若後市能夠企穩，該水平將為短期支持位。



昨日支持大市反彈的股份，友邦（1299）成為最大動力，該股曾跌逾2%，下午幾乎收復所有失地。



汽車股近乎全線下跌



內房股跑出，潤地（1109）5月份銷售理想，股價升1.5%，碧桂園（2007）更升5.1%，屬於藍籌中表現最好。不過，本港拆息進一步上升，收租股普遍捱沽，太古地產（1972）再跌2%，內地5月份汽車銷量繼續縮減，汽車股近乎全線下跌，長汽（2333）跌3.6%。