蘇Po院會剪接影片攻擊韓國瑜　高市府遺憾

韓國瑜表示，昨日北上開會良性溝通，遺憾開會內容被剪接上網。（中評社 資料照） 中評社高雄6月14日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜昨日上午北上參加“行政院會”，“行政院長”蘇貞昌粉絲專頁在昨天傍晚6點多即Po出當天院會的剪接影片，內容包括蘇提醒韓別說“中華民國”＋“地區”，及被媒體形容韓國瑜“閉目養神”的畫面。對此，高雄市政府今天上午發布新聞稿表示，對於被以影片截取剪接、完全不見發言事實感到遺憾，不樂見原應中央舆地方合作建設的良性溝通，卻成為網路指摘攻擊戲碼。



高雄市政府指出，韓國瑜昨帶領市府首長出席“行政院會”，促請中央優先協助推動包含“登革熱防疫”、“仁武產業園區”等5項議案，高雄市感謝中央已承諾的預算及建設，但也籲請明確回應包括仁武產業園區環評時程、財劃法等需求。韓國瑜期盼，中央承諾事項儘快落實不要口惠不實，更不要讓多餘的口水模糊焦點。



高雄市政府表示，昨日院會應是良性互動，事後卻在網路與媒體上出現經剪接的不實影片。



高雄市也特別發新聞稿說明有關防疫經費，中央疾管署補助861萬，墊付費用執行率已達100%（用人費用除外），市府預算今年編列3,400餘萬元(包含既定用途費用)，執行率已達87%，第二預備金也已動支4,738萬元。



然而，中央補助款861萬，第一期款150多萬、第二期款799 萬中央在本月4日發文請本府寄領據，並於本月10日撥款。市府澄清，蘇貞昌院會所表述已給予高雄一千多萬，為去年即已提報預算，其中253萬是市政府的自籌款。重點在於今年因應疫情提出後續仍需登革熱防治經費53,183,510元。



捷運路網方面，雖中央將“捷運黃線”及“岡山路竹延伸線”第一階段納入前瞻基礎建設計劃，市府認為，距實際撥款還有很長時間。再來，“岡山路竹延伸線”第二階段計劃，目前環評審議中，市府將儘速修正環評報告，期盼排入7月中下旬之環評會議審議。籲請中央“環保署”協助加速審查儘速核定，此一訴求中央也無明確回應。



有關南台灣國際機場，中央提撥252億辦理高雄機場2035年整體規劃，惟依此改造期程仍緩不濟急。預期國際航廈容量自2020年起將無法滿足，而國際航廈改善工程預定2026年才完工，將有6年空窗期。



最後，為落實地方自治，中央應將錢、權下放，建議中央將營業稅提撥統籌分配稅款的比率由40%提高為50%，同時應取消中央補助地方整體財源成長上限之限制，否則將失去調整意義。預估營業稅提撥率提高後六都獲分配統籌款增加共約235億元。高市府表示，此一訴求中央也沒有明確回應。