散戶爭開戶　冀嚐頭啖湯

股民張先生認為“新鮮出爐”的科創板有開門紅的機會。受訪者供圖 中評社香港6月14日電／科創板正式開板，散戶將有全新投資渠道。有投資者接受記者採訪時，直言參與之心已“箭在弦上”，期待可以在A股發現更多績優公司，可免去曲線在境外市場尋找股份投資的麻煩。但亦有人擔心科創板風險較大，稱最初只敢“淺嚐”，待市場完全成熟後才會大膽投資。



更多優秀企業留A股



香港文匯報報道，有10多年炒股經驗的林先生前兩個月已開通科創板賬戶，門檻是申請權限開通前20個交易日日均不低於50萬元人民幣資產。林先生認為科創板是A股真正接軌國際市場的表現，因其不要求盈利，且信披非常嚴格，這兩點無疑能和美股、港股等市場對標。據他觀察，很多成熟的國際市場都極力吸引優秀的中資公司，且對上市要求相對寬鬆，因此造成瑞幸咖啡去美國、中國煙草子公司中煙國際跑到香港。“科創板的開板，肯定會讓很多優秀的企業留在A股、甚至回歸A股。”他說。



記者採訪了解到，凡是股齡、資產達標的散戶，大部分都開了科創板戶口。張先生認為中國市場有凡事“開門紅”的傳統，新鮮出爐的科創板一定可以帶來紅紅火火的機會。另有散戶本來就偏好科技概念，亦相信科創板會有不俗回報。



風險增大 宜控制注碼



雖然很多散戶“摩拳擦掌”，但不少人亦沒忘記其中風險。林先生向記者指出，科創板風險還是存在的，從已經公佈的規則來看，每日漲跌幅為20%、新股上市後前5個交易日還不設漲跌幅限制，意味一旦輸錢，遠比之前來得厲害，因此認為投資科創板的資金宜控制在股市總資產的20%以內。此外，張先生擔憂內地科創公司的知識版權問題，指出深圳創業板內亦不乏科技類公司，但有些因知識產權風險糾紛，最終影響了主營業務。