盧文端：堅決粉碎反修例暴動　修例絕不退讓

中評社香港6月14日電（作者 盧文端）反修例暴動是在外國勢力鼓動支持下的一場有預謀、有組織、有計劃的暴力行動，其目的是要推倒特首、拉倒修例、搞亂香港。了解到這場暴動的本質就可以看到，對於愛國愛港陣營來說，這是一場沒有退路的戰役。必須強調的是，中央對林鄭特首的充分信任和對修例的全力支持，不可動搖。在習近平新時代治國理政方略統領之下，中央具有強大意志和能力主導和引領香港的發展大勢，絕不會容許23 條立法夭折的事件重演。愛國愛港陣營和力量的出路和選擇只有一個：堅決反對外國勢力干預、粉碎反修例暴動，堅定挺特首、挺政府、挺警隊，以堅定的信心、堅決的行動，支持如期通過修例！



立法會原定在周三恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，但卻因為大批暴徒的衝擊、包圍，令到會議未能正常進行。這批暴徒並非一般的示威市民，從現場情況可見，參與暴動的暴徒帶齊頭盔、口罩、護目鏡等裝備，不少人手持尖銳的利器，分多個地點輪番衝擊警方，背後有組織提供大量物資和指引，行動明顯經過訓練及部署。這說明，這場暴力行動，已經不是表達訴求和意見，而是一場有預謀、有組織、有計劃的暴力行動。



外國勢力鼓動支持反修例暴動



這場反修例暴動，論規模、動員力度以及暴力程度，絕不亞於當年“佔中”。過去一段時間，網上多個討論區已充斥著各種煽動衝擊立法會、襲擊警員的信息，其中更包括如何“佔領”交通要道、如何製作大殺傷力武器的資訊。在暴動前夕，暴徒在政總及立法會周邊地區囤積大量物資，包括食水、糧食，並且設立交通點、救護站，儼然與當年“佔中”一樣。而且，從運送物資的過程到衝擊指令，都有人在通訊軟件全程指揮，整個行動有幕後勢力進行部署。近幾個月，外國勢力更是不斷就修例向特區政府施壓。美國駐港澳總領事唐偉康早在2 月底已經開始連番表示反修例立場。到了陳方安生訪美後，外國勢力更由醞釀期進入動員期。反對派政客絡繹不絕地到外國“唱衰”修例，各國領事、外國機構也開始密集式就修例向特區政府施壓。單是美國政府以及美國機構，短短幾個月內已發出了超過40 次干預香港修例的聲明和回應，歐盟、英國、加拿大、德國等，亦不斷發聲干預，為反修例行動造勢。德國更加在反對派的反修例遊行前夕，突然宣稱為“旺角暴亂”犯人黃台仰和李東昇提供難民庇護，此舉等同為暴徒提供了後路，令暴徒更加有恃無恐。