自比令狐沖　韓國瑜坦承黨內有人不喜歡我

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜13日接受電視台專訪表示，國民黨可能有人不喜歡他，但沒關係，他會繼續健康走下去，還開玩笑說，金庸小說中的令狐沖也有不被人喜歡，但還好師母喜歡他。



韓國瑜曾發表5點聲明不贊成密室協商，他說明，“我想法是為何不來跟我面對面溝通呢？那時那種感覺不是很舒服。”他說自己心胸很開闊，是完全可溝通的人，也不明白為何會這樣，“講白了，可能政壇有些人不喜歡我吧”。



韓國瑜說自己個性屬跳躍式，喜歡打破一切，“我不太典型，也許少部分人不喜歡我這種個性。”被問到會否感到委曲？他說：“不會，我放牛班出身”。被問到黨內不喜歡他的人，可能也有很大影響力？韓說，他不曉得，也許有些有影響力、有些退休了吧。像令狐沖也不被人喜歡，還好師母喜歡他。



至於這些人有若干影響力，是否可能影響初選公正？韓說，這些不喜歡他的人，若來傾聽中南部和基層，他們也會進步，百工百業不會只有精英，要去看其他行業和階層，“也許少數人不喜歡我，但不妨來貼近民意”，他也一樣，若沒摔跤17年，也不會有今天的體會。



至於不喜歡他的人是否比較喜歡郭台銘？韓說，“我不知道，但我知道他們不喜歡我，但沒關係，我還是會健康走下去。”

