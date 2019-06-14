申報財產　韓國瑜夫婦存款新台幣4559萬

高雄市長韓國瑜、李佳芬夫婦。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電／“監察院”14日公布最新公職人員財產申報《廉政專刊》，首度揭露高雄市長韓國瑜財產申報狀況。韓國瑜與夫人李佳芬的存款比2001年申報時增加近新台幣4300萬元，兩人名下存款共4559萬6744元，基金受益憑證也增加了1173萬餘元，股票則增加230萬餘元。另外韓國瑜夫婦共有二筆債務，分別為1，200萬元房貸及87萬8，861元信貸。



透過“監察院”《廉政專刊》，每位公職的財產全都攤在陽光底下，但由於韓國瑜曾有一段時間未任公職，上次申報財產已是多年前擔任“立委”期間。



根據“監察院”2002年的資料顯示，韓國瑜擔任“立委”時，夫婦名下有二筆土地、一筆建物及三台小客車，存款共244萬4，905元，另有2，195萬2，500元有價證券。



韓國瑜在今年3月14日申報，夫妻倆名下存款共4，559萬6，744元，較當年申報增加逾4，000萬元，李佳芬也投資翰霖坊建設公司1，000萬元。



不動產部分，韓國瑜夫婦的一般申報項目包括位於雲林縣古坑鄉的一筆土地、一筆建物，都是登記李佳芬名下，分別於2002年10月間以365萬餘元、472萬餘元購得；信託申報則有四筆土地與一筆建物，均位於雲林縣斗六市。



此外，二人持有車輛也減少為二輛，同樣都在李佳芬名下，包括2014年以80萬元購入的三菱汽車，以及去年4月以220萬元新購入的Lexus汽車。李佳芬也投資翰霖坊建設公司1，000萬元。