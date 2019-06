10種有毒植物很危險　在北美一定要注意

北美常見有毒植物之:三葉一簇的毒藤(毒漆藤)。(公有領域) 美國和加拿大以森林覆蓋率高、環境優美著稱。無論您是居家還是旅行,都有很多機會接觸自然,如在林邊野餐燒烤、探訪國家公園、步道健足,都是受青睞的休閑方式;同時,隨著夏季到來,孩子和寵物的室外活動也增多,也有更多機會接觸到有毒植物。下面就帶您認識北美常見的10種最威脅健康與人身安全的有毒植物。



1. 毒藤(poison ivy,又稱毒性常春藤、毒漆藤)



“Leaves of three, let it be.”(三葉一簇別碰觸。)這句美國人耳熟能詳的童謠,說的是人們最常接觸的有毒植物——毒藤。



毒藤的葉、莖和根部含有一種叫“漆酚”(Urushiol)的樹脂,接觸它的人十有七八會出現過敏反應,多數只是輕度皮疹,有些孩子會出現嚴重皮疹。



毒藤不僅直接觸摸很危險,人或寵物身上若帶有漆酚,也會讓他人沾染這種過敏原。焚燒毒藤也不是辦法,因為漆酚在焚燒時會釋出毒素,吸入後會引起肺部和喉嚨的嚴重過敏反應,讓人呼吸困難,還有致命危險。



接觸毒藤過敏是美國中毒控制中心通報最多的病例,每年至少發生35萬起。



● 識別毒藤



美國幾乎每個州的森林邊緣都能見到毒藤,只有阿拉斯加、夏威夷和加州沒有;在中國西部也有分布。葉子有卵形,也有鋸齒形,三葉為一簇。毒藤一般為藤蔓或灌木,常繞樹木和圍欄而生。春天裡葉片發紅,秋季則泛橙色,有時還會結出淺色漿果。