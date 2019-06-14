10種有毒植物很危險　在北美一定要注意

北美常見有毒植物之：三葉一簇的毒藤（毒漆藤）。（公有領域） 美國和加拿大以森林覆蓋率高、環境優美著稱。無論您是居家還是旅行，都有很多機會接觸自然，如在林邊野餐燒烤、探訪國家公園、步道健足，都是受青睞的休閑方式；同時，隨著夏季到來，孩子和寵物的室外活動也增多，也有更多機會接觸到有毒植物。下面就帶您認識北美常見的10種最威脅健康與人身安全的有毒植物。



1. 毒藤（poison ivy，又稱毒性常春藤、毒漆藤）



“Leaves of three， let it be.”（三葉一簇別碰觸。）這句美國人耳熟能詳的童謠，說的是人們最常接觸的有毒植物——毒藤。



毒藤的葉、莖和根部含有一種叫“漆酚”（Urushiol）的樹脂，接觸它的人十有七八會出現過敏反應，多數只是輕度皮疹，有些孩子會出現嚴重皮疹。



毒藤不僅直接觸摸很危險，人或寵物身上若帶有漆酚，也會讓他人沾染這種過敏原。焚燒毒藤也不是辦法，因為漆酚在焚燒時會釋出毒素，吸入後會引起肺部和喉嚨的嚴重過敏反應，讓人呼吸困難，還有致命危險。



接觸毒藤過敏是美國中毒控制中心通報最多的病例，每年至少發生35萬起。



● 識別毒藤



北美常見有毒植物之：三葉一簇的毒藤（毒漆藤）。（公有領域）



美國幾乎每個州的森林邊緣都能見到毒藤，只有阿拉斯加、夏威夷和加州沒有；在中國西部也有分布。葉子有卵形，也有鋸齒形，三葉為一簇。毒藤一般為藤蔓或灌木，常繞樹木和圍欄而生。春天裡葉片發紅，秋季則泛橙色，有時還會結出淺色漿果。

