美國新版《北極戰略報告》再次凸顯冷戰思維　

（來源：網絡） 中評社北京6月14日電／近日，美國國防部發布了新版《北極戰略報告》。這份報告與奧巴馬時代的北極防務戰略最不同之處在於，特朗普政府重點強調當今的北極已經進入“大國戰略競爭時代”。報告明確指出，俄羅斯對北極水域的控制力度及其軍事活動對於美國國家安全構成威脅，而中國通過“一帶一路”倡議能夠將廣泛的經濟活動一直聯動到環北極國家，積極尋求投資建設“兩用設施”，從而憑借經濟影響力參與北極博弈。



此份報告發布的時間點也耐人尋味。6月5日至7日，中國國家主席習近平應邀對俄羅斯進行國事訪問，分別於俄羅斯總統普京、總理梅德韋傑夫舉行雙邊會談，出席了一系列中俄建交70周年活動，並出席聖彼得堡國際經濟論壇等多邊活動。兩國元首共同簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。聲明指出，雙方將推動北極可持續發展合作，在遵循沿岸國家權益基礎上擴大北極航道開發利用以及北極地區基礎設施、資源開發、旅遊、生態環保等領域合作等。



與此同時，中國兩大石油公司——中國海洋石油有限公司、中國石油天然氣集團公司也與俄羅斯最大獨立天然氣生產商諾瓦泰克公司簽署了相關協議，致力於開展北極地區世界級液化天然氣項目的合作。中遠海運集團與俄羅斯諾瓦泰克股份公司、俄羅斯現代商船公共股份公司以及絲路基金有限責任公司在俄羅斯聖彼得堡簽署《關於北極海運有限責任公司的協議》。這都意味著中俄在北極領域的合作已步入實質階段。



北極是一個屬於全人類的公共區域。北極問題不僅涉及北極國家，而且具有全球意義和國際影響。2018年1月26日，中國政府發布的首份北極政策文件《中國的北極政策》白皮書中指出，中國願意依托北極航道的開發利用，與各方共建“冰上絲綢之路”。正如中國外交部發言人耿爽所說，中國願與相關各方一道，共同認識北極、保護北極、利用北極和參與治理北極，為北極的和平穩定和可持續發展作出貢獻。



而美國的北極戰略報告中將中國和俄羅斯單獨圈出，再次凸顯其“零和博弈”的冷戰思維。

