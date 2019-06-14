獨派觀察團發聲明　批民進黨是黑幫詐騙集團

民進黨“總統”初選觀察團。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（記者 洪德諭）民進黨13日公布2020初選民調，蔡英文打敗前“行政院長”賴清德代表民進黨出征2020。在初選期間要求公平初選、由部分獨派人士組成的“民進黨總統初選觀察團”14日發出最終聲明，批民進黨已成黑幫式的詐騙集團，黨內上上下下都淪為小偷，偷走正義、公平，偷換了初選規則，初選的達陣已埋葬了大選的勝出，因為有正義感的人民不會支持不公不義的政黨。做盡惡事之後，還敢吆喝“團結”？



民進黨初選電話民調10日起進行，12日順利完成，13日上午10點半開封資料，中午12點半舉行記者會。記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，二組數字分別為蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



民進黨“總統”初選觀察團聲明全文



0614“民進黨總統初選觀察團”的最終聲明：——團結那麼貴，省點用吧！



連署人：金恆煒、蕭曉玲、賀德芬、陳永興、李川信、楊憲宏、黃越宏、張葉森、洪裕宏、施正鋒、鄭文龍、劉志聰。



這是“民進黨總統初選觀察團”的最終聲明，也是“觀察團”宣布解散的聲明。我們是任務編組，民進黨初選既已結束，自然沒有再繼續觀察下去的必要。



從賴清德報名參加“總統”初選後，中執會硬把初選日程拖拖拖，好像要無限期拖延下去。在忍無可忍下，我們決定組成“觀察團 ”，做為壓力團體以導正民進黨的上下其手。五月十八日正式成軍，到六月十三日民進黨民調結果出爐，我們跟民進黨初選過程周旋了近一個月，只能用“痛心疾首”來形容。



蔡英文拿著“國家”名器與豐沛資源，到處為一己初選鋪路。民進黨權力核心全成了圍事小弟。上下交相賊的結果，蔡英文果然完成“現任優先”的初衷。



簡單說，民進黨已成黑幫式的詐騙集團，黨內上上下下都淪為小偷，一路偷樑換柱：偷走正義、公平，偷換了初選規則，取消了程序正義，抽空了民主、進步價值。從蔡英文以下，沒人是亁淨的，沒人可以一邊洗手一邊說：那檔髒事與我無關。民進黨宛如賊窩，正像美國總統杜魯門當年斥責蔣宋王朝：“他們全是賊，他媽的全是。”



這齣可以比美“籌安會”的劇本，實在太過陋劣，戲是演完了，不要以為頭過身就過。如此倒行逆施所立下的惡例，傾日月潭的水都洗不乾淨。很可能的效應是，初選的達陣已埋葬了大選的勝出。因為有正義感的人民不會支持不公不義的政黨。做盡惡事之後，還敢吆喝“團結”？，我們也可以仿馬克吐溫式的幽默奉告說：“團結那麼貴，省點用吧。”