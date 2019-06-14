林建山：香港逃犯條例抗爭是美中貿易戰延伸

林建山。（林建山提供） 中評社台北6月14日電／香港因《逃犯條例》引起的示威抗爭造成社會失序，且重挫港股。台灣環球經濟社社長林建山受訪表示，“反送中”抗爭暴亂，根本可以說是美中貿易戰爭的延伸與擴大，也完全呼應美國總統特朗普一意想要拿台灣、韓國、日本、香港作為“美國大反中大抗中”前哨看門狗棋子來耍的邪惡用心。香港獨青與台灣的“台獨”文青，正好自動自發的“志入甕”，讓美國人隔海耍弄真是不值。



林建山表示，把《逃犯條例》修正案，強硬貼上充滿了政治敵意的“送中條例”，作為高度意識型態貶抑對抗的符號標籤，成為特定“抗中”民粹群體的打擊衝撞手段工具，基本上是相當惡劣又極不道德的。此事件背後還有斧斤斑斑的美國CIA身影，抗爭者硬是把單純的法律事務議題，扭轉成為非經濟的純粹政治行動的槓桿訴求。



針對香港抗爭事件，林建山分析，令人不可思議的是台灣官方的全力“反送中”，不但發重話聲援，甚至於綠藍同步同聲“抵死反對一國兩制”。其實此次香港特首林鄭月娥所擬修正的《逃犯條例》，實乃源自於2018年在台發生的一起命案，引發罪犯引渡的問題所促成。其主要原因，是2018年香港人陳同佳在台灣殺害了女友潘曉穎，卻由於台灣不在《逃犯條例》規範範疇內，以至無法引渡回台灣受審。



林建山說，這次《逃犯條例》修正案，根本就是為了台灣的要求而修正的；可是一向疾呼“顧主權”“保護台灣人”的蔡英文與“行政院長”蘇貞昌，竟然昧著良知，用“反送中”的意識型態至上的膝蓋式思維與反射，來反對“純粹利台讓台”的《逃犯條例》修正案，真令“所有真愛台灣人”的知識菁英反胃與作嘔。



林建山表示，《逃犯條例》本是殖民地時代港英政府所制定，早在1997年香港回歸之前就已存在，這次祇是增修兩三個條文，原來架構與文本根本未變。原本《逃犯條例》中，香港只與20個司法管轄區簽有移交逃犯的引渡條約，卻不包括中國大陸、澳門和台灣；這次修正案只是是把中國大陸、澳門和台灣加了進去。若能通過，2018年殺人箱屍案的香港人陳同佳，就必須要被遣送來台灣審理了。



林建山質疑，這有什麼好讓蔡英文與蘇貞昌反對的呢？嚴格說起來，《逃犯條例》修正案，應該正名為“送中澳台”法案才對，簡化為“送中”法案，再拿來用作“抗中”暴亂的引信，確實是“太過邪惡用心”了。更何況，《逃犯條例》增修草案明確規定：只適用於移交必須是37種國際公認刑事犯罪，且刑期都在7年或以上的罪犯；而且也明確規定“八不移交”事項，即須明確說明移動的罪犯不涉及與言論相關的行為，即不涉及新聞、言論、學術、出版等方面行為。



林建山指出，至於說，這次香港獨青在外力煽惑資援之下，所進行的示威抗爭，本身的騷亂現象，就跟之前“佔中”暴亂情形一樣，會肇致短期性在股匯市上的經濟衝擊，以至於對觀光旅遊服務業的量減期縮影響，但遞延擴散的效應時間，應該都不會太久太長。



林建山分析，香港金融中心的地位，更不會受此影響，倒是被深圳新世界金融中心所根本取代，才真會是真正的大哉問題。香港富豪，及許多外來的“經濟金融逃犯”，其實在1997年大限回歸之前，就早已逃脫到加拿大、澳洲等其他英聯邦國家去了，根本留不到今天。至於說，許多中產階級會逃來台灣定居一事，在當今主政者的宣稱聲中，恐怕必須有實際數據證明，才能夠當真。