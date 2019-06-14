調查：多數經濟學家認為美聯儲將降息

中評社香港6月14日電／美國《華爾街日報》13日公布的調查結果顯示，超過四分之三的受訪經濟學家預計美聯儲下一步將降息，多數人預計美聯儲將在今年9月之前降息。



據新華社報道，調查結果顯示，在接受調查的46名經濟學家中，僅有兩人預計美聯儲將在6月18日至19日的貨幣政策會議後降息，但近40%的受訪者預計美聯儲將在7月份會議上採取行動，還有約30%的受訪者認為降息可能在9月份。



根據經濟學家的預估中值，聯邦基金利率目標區間將在2019年底降至2.12%，並到2020年底進一步降至1.96%。這意味著，經濟學家預計美聯儲或在今年和明年分別下調一次利率。



牛津經濟咨詢社首席美國經濟學家格雷戈里·達科認為，美聯儲將繼續維持目前利率水平至9月份，屆時美聯儲將降息，幅度為0.25個百分點。他表示，對全球製造業和美國房地產市場的擔憂，以及貿易緊張局勢的溢出效應，是美聯儲今年秋季降息的主要原因。



自去年12月份以來，美聯儲一直將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%。今年初，美聯儲官員表示將在調整利率政策時保持“耐心”。但是，隨著貿易緊張局勢升級、全球經濟增長放緩以及美國經濟出現降溫跡象，美聯儲立場已發生改變。美聯儲主席鮑威爾日前表示，美聯儲將採取適當措施以保證美國經濟持續擴張。外界認為，這是暗示可能降息。