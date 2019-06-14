日據時期台灣歷史圖文巡迴展　苗栗大湖登場

台灣抗日志士親屬協進會創會會長林光輝致贈反映清朝時期台灣撫墾狀態的1887年台灣番地圖，給大湖鄉公所存念。（中評社） 中評社台北6月14日電／“反殖民與台灣光復：日據時期台灣歷史圖文巡迴展”13日在苗栗大湖鄉立圖書館舉行第34站開幕式。活動由辜金良文化基金會、苗栗縣大湖鄉立圖書館、中華兩岸和平發展聯合會、台灣抗日志士親屬協進會、苗栗獅潭愛鄉協進會、苗栗客家藝術劇團共同主辦。



開幕式的最高潮是由台灣抗日志士親屬協進會創會會長林光輝捐贈一幅家傳的大湖老地圖給鄉公所，通過這幅地圖，人們對大湖開發史的理解將有新的認識。



出席開幕式的有辜金良文化基金會董事長藍博洲、中華兩岸和平發展聯合會主席潘朝陽教授、苗栗獅潭愛鄉協進會黃榮賢、苗栗客家藝術劇團傅郡英代表出席及大湖鄉長胡娘妹以及各民意代表與村長、抗日志士家屬，其中有與大湖開發關係密切，萬聖宮供有其曾祖林朝棟長生祿位的霧峰林家第九代嫡後林光輝（台灣抗日志士親屬協進會創會會長）、大湖（苗栗）事件領導人羅福星烈士的孫女羅秋昭，烈士賴來的孫子賴文鑫、銅鑼抗日烈士邱國霖後人邱莞美，南部六堆佳冬抗日蕭家後人、台灣抗日志士親屬協進會會長蕭開平，抗日作家、台灣第一才子呂赫若的公子呂芳雄、抗日作家兼社會活動家葉榮鐘先生之子葉蔚南等等。



本次展覽由辜金良基金會董事長、知名作家藍博洲策展編撰。策展者歷經多年調查研究後，整理了反映殖民地台灣民眾心聲的重要詩文，完整呈現1895－1945日本殖民統治的五十年間，台灣人民在各個時期的反抗行動與犧牲，更展示了苗栗地區抗日先輩的光榮歷程。



展覽內容包括：序言、誓不臣倭、始政與恥政、反佔領之戰、武裝抗日、殖民統治與教育、文化抗日、霧社起義、參加抗戰、民族純血的脈動、台灣光復等等十四個單元，總共九十幾幅，近兩百楨前所未見的珍貴圖片。



策展人表示，這個展覽有三個關鍵詞：“日據時期”、“反殖民”與“台灣光復”。本次展覽是島內各鄉鎮巡迴展的第34站，同時也在大陸各地巡迴展出，期盼兩岸人民能夠通過共同理解歷史，進而解決台灣問題。



大湖鄉長胡娘妹表示，客家地區在乙未反日侵略戰役中犧牲慘烈，苗栗同時也是抗日最激烈的地區，而大湖鄉從武裝抗日到文化抗日與農民組合，都有大量客家子弟的投入。日據時期台灣民眾的抗日歷史能夠在大湖鄉展出別具意義。她除了提醒現在的人們不能忘卻先輩反殖民的奮鬥歷史，也希望民眾踴躍參觀，能夠藉著對過去的理解，知道在紛亂的時局中，還有一個先人留給我們的歷史座標，使我們不至於在前進的路上迷惘徬徨。



本次展覽自6月4日至8月30日在苗栗大湖鄉立圖書館展出。