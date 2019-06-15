韓流退燒？廖達琪析韓戰略失誤與彌補之道

中山大學政治研究所教授廖達琪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月15日電（記者 高易伸）綠營2020初選落幕，國民黨還呈現混戰局面。針對中國國民黨高雄市長韓國瑜戰情，中山大學政治學研究所教授廖達琪接受中評社訪問指出，現在的韓流造勢與擴散效應轉弱，同溫層印象宛如紅衫軍或早期新黨。再加上韓的“清爽度”衰退，對手從去年的民進黨陳其邁轉為藍綠白多方，“一瓶礦泉水與一碗滷肉飯”的純淨度消失，都讓韓過去給人的形象打了折扣。



針對韓國瑜6月密集造勢，與民調反應，廖達琪觀察，韓61台北府前凱道及68花蓮造勢，場面雖然浩大，但個人民調似乎沒有攀升，初步判斷“同溫層”機率較高，且擴散效益不大。韓選在黨初選前塑造多波造勢爭取曝光以鞏固支持，但整體效應他個人是持保留意見的。



廖達琪認為，韓流造勢現場雖有年輕人，但是否能再次擴散到中間選民或年輕族群？韓的場子滿喜樂的，韓粉也高喊著“中華民國”並揮動著“國旗”，但某種程度會讓大家回憶起當年倒扁的“紅衫軍”或更早期的“新黨”味道，這些回憶或連結若無足夠擴張性，恐怕對韓會是個問題。尤其韓粉相濡以沫，特性鋼鐵般強烈，也全力保韓進攻2020大位，但中間擴散效應為何？至少看造勢過後是沒有達到應有的效果的。



廖達琪分析，韓國瑜去年帶起“韓流”之所以讓全台感染，是因為他有一個鮮明的政治對手民進黨陳其邁，但韓現在的對手卻來自四面八方，不論是國民黨內或者黨外，藍綠白都有囊括。再加上王金平原本是韓國瑜最穩定的陸軍，雖然王底下大將現在多站在韓這邊，但王的動態與意象還是有重要影響。



廖達琪認為，韓去年選戰的訴求很簡單，當時韓離開政壇17年，對手是長期在高雄執政的民進黨與陳其邁，但韓現在的訴求、背景都不再如去年般“清爽”，韓當時是以離開台北農產運銷公司、被打壓的悲情在高雄躍起，在沒有任何牽絆之下，騰空躍起的動能非常大，可現在韓的背景牽絆在他已經是高雄市市長，再加上韓想再次上躍時，還有黨內對手郭台銘的“火鍋蓋”，以及正面面對民進黨的蔡英文大軍。



韓國瑜從當選市長再到決定參選2020過程，中間犯了哪些失誤？



廖達琪向中評社分析，首先、韓國瑜訪美返台後於4月23日針對2020發佈的五點聲明，一來太早、二來內容過激，這一天是民眾對韓國瑜整個政治調性的分水嶺。韓之前給外界那種“清純度”與“能量”突然不見，指責權貴密室協商與“愛與包容”消失了。再來五點聲明也清楚披露出韓國瑜其實很想選，所以網路上稱韓是“黃袍仔”。



廖達琪說，這些反差導非常關鍵，雖然韓自己可能不太願意承認，但五點聲明對韓的傷害確實很大。此外，韓61凱道造勢雖有指標意義，但“一瓶礦泉水、一碗滷肉飯”的感覺消退了。現在跟韓結盟的勢力已非去年打選戰的那種感覺了，例如妙天、前花蓮縣長傅崐萁等都跑出來，這會對韓過去“浪子回頭金不換”的形象打折扣。



廖達琪說，第三就是韓國瑜在高雄市政的準備上，最大的轉折點就在時代力量議員黃捷的翻白眼跟自貿區。



韓國瑜目前還有辦法彌補嗎？



廖達琪說，韓國瑜現在應靜下來，想辦法重拾過去的高度，回到去年市長選舉時的那種“口不出惡言”的方式，並採取某些直播與溝通方式，當然施政上有必要對高雄市政或未來“國政”上，展現足夠的準備能量，而非僅靠一張嘴來說。



廖達琪認為，一個領導者如果自己說那麼多，尤其像經濟議題等，韓是不是應該借力使力，打造該有的團隊？例如他找過前“行政院”院長張善政等，這中間該怎樣結合，讓人感覺韓對2020的定位能有比較清楚的輪廓？未來“國政”團隊行不行都會受到選民檢驗。當然韓國瑜很會深入淺出以直白的方式進行說服或打動選民？但如何讓大家耳目一新是必須的。

