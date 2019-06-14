美媒：中國網民手機娛樂日均5小時

美國TechCrunch網站6月12日文章，原題：報告稱中國人均每天在娛樂App上逗留近5小時與世界其他國家一樣，中國正越來越被“黏附”到幾乎無所不能的手機上。QuestMobile研究院近日發布數據顯示，如今中國網民人均每天僅出於娛樂目的花在手機上的時間就為4.7小時，一年前是4.1小時。報道如下：



相關娛樂包括數字閱讀、在線音樂、在線視頻、網絡K歌、移動遊戲、網絡直播，還有風靡全球的短視頻等。鑒於其他多種因素——如今中國人更願掃碼支付，青少年兒童使用智能手機做作業，家庭主婦在電商平台上尋覓最划算的商品等等，眼下中國民眾每天緊盯手機屏幕的時間肯定遠多於4.7小時。



截至今年4月，被稱為泛娛樂用戶的中國網民規模同比增長3.7%，達10.9億。隨著廉價智能手機、價格適中的數據流量套餐以及互聯網覆蓋日益普及，中國的休閑App正在異軍突起。與此同時，抖音、快手等短視頻正為這股熱潮推波助瀾。中國的短視頻用戶規模已達2.16億，同比激增36.6%。



此類娛樂App並非僅僅吸引中國年輕人。以在線視頻為例：80後用戶占40%、90後占35.2%、70後占15.2%、00後占9.7%，這種構成與中國網民的年齡階段構成基本上一致。



就性別構成而言，網絡直播用戶大多為男性（70.5%）。女性則是動畫、漫畫和遊戲等所謂“二次元空間”用戶的主力，占比高達66%。（來源：星島環球網）