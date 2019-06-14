保守黨黨魁選舉　約翰遜首輪大勝

中評社香港6月14日電／英國保守黨黨魁選戰，十名候選人參與昨日的首輪投票，結果前外相約翰遜大勝，遠遠拋離第二名的外相侯俊偉。三名候選人因得票不足最低要求的十七票而遭淘汰，剩下七人繼續角逐。三百一十三名保守黨下議院議員，下周會再舉行數輪不記名投票，直至剩下最終兩名候選人。獲勝者將於七月底接替文翠珊出任首相。



星島日報報道，脫歐派大將約翰遜在昨日黨魁選舉首輪投票中得票最多，獲一百一十四票，佔參與投票的三百一十三名保守黨國會下議院議員的逾三分一，大幅拋離被視為最大勁敵的外相侯俊偉（得四十三票）及環境大臣高文浩（得三十七票）。約翰遜推文說：“很高舉贏得第一輪投票，但我們還有一段長路要走。”



下議院前領袖利雅華、前退休保障大臣麥蔚宜、前黨鞭哈珀則因得票不足最低要求的十七票，昨日已遭淘汰。其餘仍繼續選戰的候選人，還有前脫歐事務大臣藍韜文、內政大臣賈偉德、衞生大臣夏國賢、國際發展大臣施達偉。



三百一十三名保守黨議員將於下周二至周四每天再舉行一次不記名投票，每次至少一名、或有數名候選人遭淘汰，直至剩下兩人。之後，全國各地約十六萬名保守黨員將於本月二十二日（下周六）起以郵寄選票形式，從兩名候選人中挑選新黨魁，預計投票結果於七月二十二日開始的那一星期揭曉。新黨魁將接替已於上周五辭任黨魁的文翠珊，成為新首相。



脫歐是英國選舉的熱門議題。角逐保守黨黨魁的多位候選人，脫歐派優勢明顯。一直被視為脫歐派代表人物的約翰遜，經過黨魁選舉首輪投票取得壓倒性優勢後，看來篤定在決選中佔一席。另一席位則以外相侯俊偉呼聲較高。侯俊偉曾是留歐派，但之後對脫歐取態已有“轉軚”傾向。他在選前一個集會上許下諾言，上台後會向歐盟爭取更好的脫歐協議條款。



首輪投票前多名候選人都把矛頭指向約翰遜，批評他在黨內製造分化，甚至指他的私生活不檢點。日前承認二十年前吸食可卡因的高文浩，則多次為他過往的行為認錯。