賴當副手？蔡英文：以最好的團隊贏得支持

蔡英文接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月14日電（記者 洪德諭）蔡英文贏得民進黨初選，將尋求2020連任。談到選舉相關問題，蔡英文14日受訪時表示，“只有團結一起打拼，才有2020勝選希望”。至於副手的人選，蔡則說，大選一定是要以最好的團隊贏得人民的支持，不是單一個人的問題。



民進黨初選電話民調10日起進行，12日順利完成，13日上午10點半開封資料，中午12點半舉行記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，二組數字分別為：蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



蔡英文14日出席“2019年警察節慶祝大會”，會後接受媒體訪問提出上述說法。14日陪同蔡英文者還有“行政院長”蘇貞昌、“內政部長”徐國勇。



對於民調結果，陳水扁批“打死都不信”，是否會不利之後的團結？蔡英文表示，13日民調結果出來後，全黨、支持的朋友陸續發聲明，希望黨可以團結、順利整合，大家表現出團結的意志，這有助後續的整合順利完成，“只有團結一起打拼，才有2020勝選希望”。



民進黨祕書長羅文嘉受訪時透露，賴清德曾向5人協調小組說“他認為蔡英文會贏”。蔡英文指出，在初選過程中，看到賴清德過人的毅力，在初選民調出來後也展現氣度，她要表示感謝與感動的心情。



在初選結束後，國民黨前新主席朱立倫說，民進黨初選為求勝用盡手段與資源，蔡英文會是國民黨最難纏的對手。蔡英文說，任何追求連任的人，贏得人民支持最重要的是政績而不是資源來尋求更多的支持。



蔡英文從初選至今不斷拋出1加1大於2，至於後面的1是誰？蔡英文表示，初選完黨支持者最大任務是團結與整合“要一起贏”，現在最重要的工作是整合，大選一定是要以最好的團隊贏得人民的支持，不是單一個人的問題。