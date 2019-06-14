王金平：藍比武招親　比完沒死也半條命　

王金平14日出席體育大學畢業典禮並致詞。（照片：王金平辦公室提供） 中評社桃園6月14日電／中國國民黨前“立法院長”王金平14日出席體育大學畢業典禮，並以校友總會榮譽總會長身份上台致詞。對於民進黨昨天已經完成初選，王金平會前受訪說，國民黨到現在還在比武招親，比武比完了，可能“沒死也半條命”。



王金平回應媒體提問表示，民進黨已經推出候選人，而且已經開始準備進行大選了，而國民黨到現在還在比武招親，比武比完了，就可能造成“沒死也半條命”，所以我希望黨內一定要大家和好、團結，共謀國民黨未來的勝利。王金平強調，可能初選越拖、民進黨跑得越快，我們更緩慢的來進行最後輔選，國民黨一定會吃虧很大。



對於黨內要求參選人簽署初選公約，是否等同於賣身契？王金平認為，賣身契是有法律上這樣的一個意義在，但是這是大家共同的一個約束，所以如果大家可以共同來簽的話，表示要共同遵守的一個決心，當然也要尊重個人。



在體育大學畢業典禮，王金平強調，整個國家發展中，體育是很重要的一環，如果有一個國家能成為體育大國，這個國家一定是國力強盛，因此勉勵所有畢業生一起努力，讓台灣成為體育大國。王指出，只要我們能夠成為一個體育大國，這個國家一定是國力強盛，例如美國就是世界強國。他說在體育的政策裡面，自己列出了十項主題，希望大家能夠一起努力，讓台灣成為一個體育的大國，這是我個人的一個願望，相信這也是我們國家的需要。



另外，王金平也向在場的體育署長高俊雄喊話，希望未來在國家需要的體育經費上，加倍提出預算，也希望“立法院”多加支持，讓預算順利通過，來鼓勵、獎勵運動選手，也讓體育獲得必要的資源，能夠多所進步，所有體育界的人士一定會同蒙其利。