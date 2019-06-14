這一年，蓬佩奧在全球散布多少謠言！

蓬佩奧。資料圖 中評社北京6月14日電／環球時報報道，美國有線電視新聞網（CNN）10日稱，《華盛頓郵報》事實調查員統計的數據顯示，在擔任美國總統的頭869天裡，特朗普說了10796件要麼具有誤導性、要麼完全錯誤的事情，平均每天說謊的次數多於多數美國人日常洗手次數。如果說美國一些主流媒體與特朗普的齟齬眾所皆知，他們批起總統來不遺餘力，作為美國國務卿的蓬佩奧成為“問題”則幾乎為外界公認。過去一年多，從歐洲到亞洲再到拉丁美洲，這位“首席外交官”留下頻繁穿梭訪問的足跡，但他“周游列國”的結果卻是連盟國都對美國外交的信譽越來越不認可。因為蓬佩奧所做之事根本不像“外交”，而是毫無根據地四處煽風點火，近日他更是遭到中國外交部發言人“三連懟”。



滿世界造謠污蔑——“美國正在將道德高地拱手讓出”



“一段時間以來，蓬佩奧先生無論走到哪裡都言必稱中國，可惜他有關中國的表態充斥著謊言與謬論。就拿他經常掛在嘴邊的華為公司為例，美方一直聲稱華為等中國企業存在‘安全風險’，但自始至終沒有拿出令人信服的證據。”這是10日中國外交部發言人耿爽的一段答記者問。11日和12日，耿爽又就新疆話題批評蓬佩奧“滿世界造謠污蔑”。



“滿世界”一詞並不誇張。《環球時報》記者查閱資料發現，蓬佩奧堪稱名副其實的“空中飛人”——他就任國務卿當天（去年4月26日）就展開訪問比利時、沙特阿拉伯等國之旅，之後，每個月都有外訪，無一例外。最多時一個月去了10國——今年1月，他去了亞洲、非洲和拉美三大洲。引來中國外交部6月10日抨擊的，則是蓬佩奧最新一次出訪期間的言論。



5月底6月初，蓬佩奧訪問德國、瑞士等歐洲四國。其間，他對瑞士警告稱，同中國企業合作就相當於同中國政府合作，只要使用華為通信技術，隱私和數據保護就無法得到保證。此前蓬佩奧表示，華為是他這趟歐洲行每一站的議題，“所到之處，我們都會談到中國帶來的機遇、挑戰和安全問題”。



四處傳播謠言，這在蓬佩奧過去4個月的出訪中顯得尤為突出。今年2月，蓬佩奧在菲律賓宣稱華為“缺乏透明度”，要求菲律賓不與華為合作。據《馬尼拉公報》報道，菲外長透露說，蓬佩奧在跟他進行第一次會談時就“提醒”他，與中國打交道時不要大意，要“看清細則”。



4月，蓬佩奧在拉美對秘魯媒體稱，要警惕中國在當地進行電信基礎設施建設；在智利，他宣稱中國的貿易活動往往與國家安全使命、竊取知識產權等企圖相關，他還指控中國殺害了數百名美國人。5月，蓬佩奧“勸說”英國不要用華為的設備。同月，他在一次公開演講中稱，美國對華政策的一個重點是確保中國無法通過華為和中興這樣的企業獲取數十億互聯網用戶的信息。



關鍵是，蓬佩奧一直沒有拿出證據來。2月25日，世界第二大移動運營商沃達豐首席執行官尼克·裡德在接受採訪時明確表示，美國要求規避使用華為產品，那麼美國“應該拿出證據給歐洲看看”。“直到現在，美國政府依然沒有公開的證據表明華為比諾基亞或愛立信更危險”，6月11日，美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫在一場會議上點名批評美國政府的做法：“我們的盟友正質疑我們對華為的評判，馬來西亞歡迎華為，歐洲國家也是。”



不斷傳播謊言的代價不止於此。“在華為問題上，美國正在將道德高地拱手讓出。”美國前財長雅各布·盧6日在英國《金融時報》上撰文稱，美國現政府將國家安全威脅與影響力混為一談，實際上失去了幾十年來一直是美國實力基礎的道德制高點。



“在美國的穆斯林都是奸細”——信口開河有前科



回顧過去一年，蓬佩奧不斷重複的毫無根據的話太多。以“中國”為例，早在去年10月，他就警告巴拿馬總統及整個拉美：“當中國來敲門，這不見得符合你們公民的利益”，各國必須提防“拿著好得難以置信的協議出現”的中國企業。《紐約時報》當時報道稱，蓬佩奧拒絕列舉他認為有問題的具體項目。約一周前，蓬佩奧在接受瑞士媒體採訪時老調重彈，無端指責中國有意製造“債務陷阱”，侵吞別國資產。

