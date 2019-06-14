“總統”不兼黨主席？吳敦義：沒有主觀意見

吳敦義接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）外傳中國國民黨7月28日全代會上，有黨代表要提案連署，建議刪除黨章“總統”兼任黨主席的條文，外界解讀是主席吳敦義的保衛戰。對此吳敦義今天受訪時表示，不必保衛或不保衛，做國民黨主席每個月還要借錢，有什麼好享受？這就是責任而已，所以他完全沒有主觀意見，承擔那是他的光榮，卸下這重擔是輕鬆，國民黨重返執政是第一重要，“總統”是否兼任主席不是重要議題。



國民黨黨章第17條第6項規定，“本黨黨員為“總統”時，自其就任“總統”之日起即兼任本黨主席，卸任“總統”時亦同免兼任之，不適用本條相關選舉產生及任期之規定。新任主席就職，原任主席之任期同時屆滿”



而目前國民黨黨章研修小組已在各地舉辦黨代表座談會，凝聚黨內共識，有多個黨代表提議，刪除黨章第17條第6項，落實黨歸黨、政歸政原則。



吳敦義今天出席在國民黨中央黨部舉辦的婦女政策推動發展文教基金會志工大會，會後接受媒體訪問對此表示，他沒有什麼意見，到底黨的候選人如果贏得大選，要不要兼任主席，這是有見仁見智的看法，所以過去也不是這制度，後來也改了，所以是不是兼任都是見仁見智。



吳敦義說，最重要目標是看到民眾目前受到民進黨治理的狀況不是那麼理想，所以要有更好的思考爭取2020重返執政機會。



至於是否為吳主席保衛戰？



吳敦義說，不必保衛不保衛，做國民黨主席每個月還要借錢有什麼好享受？這就是責任而已，所以他完全沒有主觀意見，承擔那是他的光榮，卸下這重擔是讓他輕鬆，他覺得不必去說。



吳敦義其調，現在要全力以赴讓爭取國民黨提名的人當選，才能把國民黨的主張跟政見實現，如果失去執政機會，那是我們很大的失誤，所以要全力以赴，至於當選後是否同時擔任主席，這不成為一個重要議題，重返執政第一重要。