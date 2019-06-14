特朗普最忠誠的發言人，突然宣布走人

美國自由派媒體《華盛頓郵報》刊登的抨擊桑德斯滿嘴謊言和誹謗的文章。 中評社北京6月14日電／就在幾小時前，美國總統特朗普宣布，他的白宮新聞秘書和白宮發言人薩拉⋅赫卡比⋅桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），將於本月底離職。



環球時報消息，根據美國福克斯新聞網的報道，現年36歲的桑德斯迄今已在特朗普政府供職3年半。



而自2017年成為白宮新聞秘書以來，這位白宮的女發言人也很快成為了特朗普最忠誠和得力的發言人，多次為特朗普與美國媒體“唇槍舌劍”。但她也因此屢屢陷入爭議之中，被美國自由派媒體指控為“謊話連篇”、經常“誹謗”媒體，太喜歡與媒體“吵嘴”和“情緒化”等等…..



另外，她還曾因為捍衛特朗普而被美國一家餐館拒絕招待，此事曾在去年引發強烈關注。自由派媒體認為桑德斯這是“活該”，特朗普的支持者則在激烈譴責和抵制這家餐館。



但這些爭議似乎都沒有影響桑德斯對於自己工作的“投入”，以及特朗普對於她的認可。



在今天宣布桑德斯將在月底離職後，特朗普就在自己的社交賬號誇贊桑德斯是一個擁有“非凡天賦”的人才，取得了“卓越”的成績，並感謝了她的複出。特朗普還希望她將來可以考慮競選美國阿肯色州的州長，追尋她父親的腳步（她父親曾是擔任過該州州長）。



而桑德斯也“熱情洋溢”地感謝了特朗普對她的任用，在她的社交賬號上表示她將永遠感謝特朗普給她的這個為國效力的機會，並對特朗普所達成的一切成績感到驕傲。



“我熱愛總統和我的工作”，她說。



但在特朗普和桑德斯“商業互捧”的帖子下面，大量反感特朗普的網民卻在吐槽說：“桑德斯這個笑話終於走了”，“沒人能在特朗普的政府中善始善終”等等……



反特朗普的美國自由派媒體目前也已經刊登了大量諷刺桑德斯離職的文章，《華盛頓郵報》就在標題中挖苦說：“拜拜了您嘞，桑德斯”。