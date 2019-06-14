初選落幕緊密同框　蘇貞昌超強捧蔡

蘇貞昌陪同蔡英文出席2019年警察節慶祝大會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月14日電（記者 洪德諭）民進黨初選結束，確定將由蔡英文代表尋求2020連任。對此，“行政院長”蘇貞昌今日受訪時表示，蔡英文經過淬煉將變成“總統”2.0，前“行政院長”賴清德在結果出來馬上呼籲黨員、支持者團結支持蔡。蔡展現高度、賴展現風度，同時呼籲要給堅定維護主權的蔡英文，有時間繼續推動國政，也相信經過淬煉，蔡也會越做越好。



民進黨初選電話民調10日起進行，12日順利完成，13日上午10點半開封資料，中午12點半舉行記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，二組數字分別為：蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



在2019年警察節慶祝大會中，蘇貞昌陪同蔡英文出席，會後蘇貞昌接受媒體訪問提出上述說法。出席者還有“內政部長”徐國勇。



蘇貞昌表示，初選過程蔡英文面對很多各方面的指教與質疑，在經過這個淬鍊後，蔡成為“總統”2.0；賴清德則堅持理想與作為，結果出來後也馬上呼籲支持者團結支持蔡英文贏得2020大選，這樣守護台灣的精神讓人感佩。



蘇貞昌說，初選蔡英文展現高度、賴清德展現風度，這也看到民主進步黨進步的一面，這些將讓我們更有信心，呼籲應給堅持維護主權的蔡英文，有時間繼續推動國政，也相信經過淬煉，蔡也會越做越好。



至於初選後是否有和賴清德通電話，蘇貞昌說，他和賴清德交情不在於一通電話，賴的心情他很清楚，讓他好好休息沉澱，相信未來在壯大台灣的路上會再相遇，也希望賴能夠趕快整理好心情，大家一起來支持蔡英文贏取下一個4年。