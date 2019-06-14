市場為何如此看重人民幣“破7”？遲早問題？

在中美貿易戰愈演愈烈之際，人民幣 匯率正逼近7的關口，這個關口為何那麼重要？美國政府又是如何打算的？



為何“破7”對人民幣這麼重要？



如果人民幣兌美元匯率突破7元人民幣兌1美元的關口（用行話來說是“破7”），這將讓人民幣匯率疲弱程度達到自11年前全球金融危機最深重時期以來從未見過的水平。這也將突破中國央行（PBoC）在去年和2016年人民幣大幅貶值時期捍衛的公認底價。



這場保衛戰在2016年打響，在那年8月人民幣大幅貶值創下幾十年來人民幣最大單日跌幅之後，中國被迫拿出部分外匯儲備（一個月就花費多達1070億美元）保衛人民幣匯率。儘管此舉直接救了中國出口導向性經濟的命，但也促使巨額資本外流並招致美國批評人士指責中國操縱匯率，並讓人民幣上了美國財政部的常規監測名單。



時間快進到今年，在5月初美國總統唐納德•特朗普 （Donald Trump）威脅提高中國輸美商品關稅（這是長達11個月的中美貿易爭端的一部分）以後，人民幣匯率大幅下挫。在本月底20國集團（G20）大阪峰會召開前夕，人民幣匯率基本暫停下跌。此次峰會可能是中美兩國領導人敲定協議的最後機會，該協議將避免美國對幾乎所有中國輸美商品加征25%關稅。



中國如何管理人民幣匯率？



自2015年以來，在岸人民幣匯率一直被允許在中國央行每日早晨確定的每日交易中間價上下2%的區間內浮動。當特朗普今年5月威脅加征關稅時，這個中間價很快走低，使這個交易區間下限突破了1美元兌換7元人民幣的關口，目前仍然如此，表面看來人民幣有可能在一瞬間突破這個關口。



中國政府還允許較小規模的人民幣在香港 交易，這是人民幣國際化計劃的一部分。離岸人民幣匯率不受這個交易區間的限制，因此受到國際市場因素波動的影響。然而，儘管最近幾周，兩種匯率之間出現差距，但不及2015年人民幣貶值之後看到的水平那樣明顯。



周二，中國央行宣布，將在香港發行人民幣債券，這引起市場猜測，中國央行正試圖吸收香港的流動性並通過加大投資者押注人民幣貶值的難度捍衛人民幣匯率。但NatWest Markets高級宏觀策略師曼蘇爾•莫希－烏丁（Mansoor Mohi－Uddin）表示，這不太可能是此次債券發行的主要目標，因為推動市場的很可能是中國境內對美元的需求，而不是中國境外的賣空活動。



特朗普政府是怎麼想的？



上月，美國財政部再次沒有將中國列為匯率操縱國，不過它對人民幣匯率表示“嚴重”關切，當時人民幣匯率比2008年以來的任何時候都更接近“破7”。但上周六，在G20峰會前夕的大阪財長和央行行長會議上，美國財長史蒂文•姆努欽（Steven Mnuchin）似乎暗示，未能出手干預可能被視為一種操縱。



他表示：“有時如果市場預測你會干預，而且你長期以來一直採用干預手段支撐一種貨幣，但這次你卻不干預，可能也會對市場產生巨大影響。”



“破7”是還有懸念，還是已成定局、只是遲早的問題？



儘管人民幣兌美元匯率周一觸及6個月低點，但很多策略師不太相信人民幣匯率會在G20峰會之前“破7”，周二，在岸人民幣匯率上漲0.2%，至1美元兌6.913元人民幣。



澳大利亞國民銀行（National Australia Bank）亞洲市場策略和研究主管Christy Tan表示，在應對貿易問題時，中國央行不太可能選擇把貨幣貶值用作武器。中國央行沒有忘記2015年資本外流以及遭受國際社會批評的慘痛教訓。



但她補充稱，如果沒有在G20達成協議，特朗普對剩下的3000億美元中國輸美商品全面加征25%關稅，“破7將很快發生。”



最近有中國官員表示“7”這個關口沒有那麼重要，這為“破7”作了鋪墊。上周五，中國央行行長易綱表示，人民幣兌美元匯率不存在任何硬性限制。易綱在接受彭博新聞（Bloomberg News）的採訪時表示：“我不認為這是一個重要問題。”他還稱：“我不認為某一個具體數字會比另一個更加重要。用數學語言來說，人民幣匯率是一個連續和平滑的數字。”



易綱的關注點或許在其他方面。隆奧（Lombard Odier）亞洲宏觀策略師Homin Lee表示，人民幣區間關鍵的下限不是1美元兌換7元人民幣，而是92，這是衡量人民幣兌一籃子其他貨幣的指標——中國外匯交易中心（CFETS）人民幣指數的隱性區間下限。這個指標的最新周數據留下了一點喘息空間，為略高於93。



Homin Lee表示：“他們已顯示出願意保衛這個隱性區間下限，如果取消這個下限……那麼市場就會喪失明顯的支撐。”（來源：OR）