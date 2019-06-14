外國提供政敵情資又何妨　特朗普再掀政治風暴

中評社香港6月14日電／美國總統特朗普今天再掀政治風暴，恐波及他的連任之路。他堅稱有權在未知會聯邦調查局（FBI）情況下，聆聽外國政府提供不利於政敵的“黑歷史”資料。



特朗普在美國廣播公司新聞網（ABC News）昨晚播出的訪問中，被問到是否接受類似於俄羅斯情報人員提供他的2016年總統大選對手希拉里‧克林頓相關研究資料。



特朗普回應說：“聽聽無妨。”他還說，若他“認為有什麼地方不對勁”，他“也許”會通知FBI。



中央社援引報道，ABC主持人史蒂法諾普洛指出，FBI局長瑞伊近來曾說外國任何干預美國選舉的舉動都應通報。特朗普聽到後回說：“FBI局長錯了。”



法新社報道，特朗普這番言論在今天引爆批評聲浪，連共和黨籍重要盟友聯邦參議員葛蘭姆也說特朗普犯了“錯誤”。



葛蘭姆說：“我認為所有公務員在外國政府接觸並表示願意協助他們的陣營時，無論是直接或間接，都應通知FBI並拒絕對方的提議。”



民主黨籍資深聯邦參議員舒默則稱特朗普的說法“令人震驚”。他說：“在動機不符合美國人民利益下，聲稱外國干預我國選舉無妨是嗎？真是可恥。”



民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西說：“全國民眾應該都感到十分震驚。”



特朗普今天為自己辯護，表示他說的話被斷章取義，而且他“每天”都會與外國人士談話。他推文說：“那我應該馬上致電FBI通知有這些電話和會談嗎？真是可笑！我永遠不會再獲信任了。”