海峽論壇將登場　廈門熱情歡迎台灣團體抵達

第11屆海峽論壇15日起精彩登場，廈門機場已經開始忙碌，各單位派員接待來自台灣的貴賓，熱情歡迎。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月14日電（記者 黃文杰）第11屆海峽論壇將於明（15）日在福建廈門登場，在為期一週時間里，將舉辦60餘場活動，超過1萬名台灣民眾報名參加，兩岸80多個單位和團體共襄盛舉，規模超過以往歷屆，廈門機場、廈門五通客運碼頭開始忙碌，熱情歡迎來自台灣的團體與貴賓，海峽論壇組委會辦公室今天下午會在廈門召開新聞發布會。



中評社記者現場採訪一年一度兩岸盛大的論壇會議，機場到處可見歡迎標語，主辦單位做好熱情歡迎準備。



上午在廈門機場，異常忙碌，中評社就遇到包括前“總統府”資政、國民黨中評委主席團主席趙守博、中國國民黨中評委主席、中華海峽兩岸婦女經貿文化交流協會理事長蔡鈴蘭等重量級貴賓也抵達廈門，機場出境門口，排滿各單位的接機代表，手持歡迎看板，熱情接機。



國台辦發言人安峰山在本週新聞發布會表示，為期一周的海峽論壇共有60餘場活動，其中論壇大會將於16日上午在廈門舉行；本屆論壇由兩岸80多家單位和社團來共同舉行，目前各項籌備工作正在有序推進；海峽論壇組委會辦公室將於6月14日在廈門召開新聞發布會，已有超過1萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加，規模超過以往歷屆。



昨天陸委會副主委兼發言人邱垂正則在記者會表示，據了解，今年海峽論壇活動已經減少，台灣參與的人數也在降低，陸委會與相關主管機關將持續密切注意論壇動態。



國民黨主席吳敦義遭“總統府”被禁止參加海峽論壇後，國民黨改派曾永權率團參與，曾永權曾經在第3屆海峽論壇就率團參加，睽違8年後，再次奉命參加第11屆的海峽論壇。



海峽論壇有兩岸80多個單位和團體共襄盛舉，包括勞工界、工商界、青年界、宗教界都出席，是各行各業的大交流，堅持“民間性、草根性、廣泛性”的定位，積極促進兩岸交流合作、促進兩岸同胞心靈契合，卻遭民進黨蔡政府的無理阻撓，試圖干預兩岸基層交流。