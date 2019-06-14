存款高達4559萬　韓：大部分是選舉補助款

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜當選後，外界相當好奇他的財產狀況，“監察院”14日發布公職人員財產申報資料後也正式曝光，韓國瑜、李佳芬夫婦共同申報財產存款有新台幣4559萬6744元，比上一次17年前申報多了4300萬元。韓國瑜上午受訪時也對此做出回應，他表示，財產大部分都是政黨補助款為主，剩下的就是公庫，歡迎大家去查。韓也強調現在有公職後，絕對不會去碰生意，這是他的原則。



根據選罷法第45條之5規定，當選人在1人，如正副“總統”、縣市長，得票達各該選舉區當選票數3分之1以上者，皆可享一票30元競選經費補貼。



“監察院”14日發布公職人員財產申報資料，韓國瑜和妻子李佳芬共同申報財產，存款有新台幣4559萬6744元，包含股票和基金共申報1404萬1203元，債務為1287萬8861元，包含李佳芬在今年2月向玉山銀行申請1200萬元的房屋貸款。



韓國瑜過去曾任三屆“立委”，1993年為首次申報財產，分別有房屋、土地和存款，一度兩人存款降至新台幣17萬元。而韓國瑜上一次申報已要追溯至2001年，當時僅有存款244萬餘元，因此17年多之間大幅增加逾4300萬元。



韓國瑜14日上午出席燕巢靜和醫療法人附設喜苑精神護理之家開幕典禮，典禮結束後接受媒體採訪。韓國瑜首訪時也回應，財產大部分都是政黨補助款為主，剩下的就是公庫，歡迎大家去查。



韓國瑜表示，他有一個原則，身為公職人員後，現在為高雄市長，絕對不會去做生意，以前退休的時候是一回事，現在有公職，絕對不會去碰生意，現在大部分財產就是來自政黨補助這一塊。