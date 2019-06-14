慘遭蘇貞昌架拐子　韓國瑜：這樣不太好

高雄市長韓國瑜並致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜13日率市府首長出席“行政院會”，事後卻立刻有一段遭剪接的影片在網路流傳，以“行政院長”蘇貞昌單方面說法來攻擊韓。韓國瑜14日受訪時表示，蘇貞昌院長一直希望他去開院會，他也去了，去了之後還剪貼影片來酸他、批判他，這樣不太好。韓說，就是很誠懇很禮貌的拜託“行政院”來幫助我們建設，怎麼變成剪貼在網路上攻擊咧？



韓國瑜13日率領市府首長出席“行政院會”，促請“中央”優先協助推動包含“登革熱防疫”、“仁武產業園區”、“擴大捷運路網”、“發展南部國際機場”及“修正財政收支劃分法”等五項議案。但是事後卻在網路出現剪接影片，針對韓國瑜攻擊的影片。高雄市新聞局上午也發新聞稿指出對於被以影片截取剪接完全不見發言事實感到遺憾。



韓國瑜14日上午出席燕巢靜和醫療法人附設喜苑精神護理之家開幕典禮，典禮結束後接受媒體採訪。



韓國瑜受訪時表示，“行政院”蘇貞昌院長一直希望他去開院會，他也去了，去了以後剪貼影片來酸他、批判他，這樣不太好。



韓不解地說“我們就是很誠懇很禮貌的拜託“行政院”來幫助我們建設，共有五個案子，怎麼會剪貼在網路上攻擊咧？”



韓國瑜指出，而且“中央”補助我們新台幣一千萬元事實上還包刮其他許多疾病，人畜共通的疾病在內，不是光只有登革熱，可是現在高雄市最重要的就是登革熱，關於“中央”補助高雄的錢這一點，市府申請大概在新台幣五千多萬，希望盡快核發，全心全力的來防治登革熱。



韓國瑜無奈表示，“被剪片之後，好像我們被修理得很不像話的樣子，這樣實在沒有必要，這樣中央地方聯手建設高雄的目的就偏掉了。”