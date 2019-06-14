剪接院會影片？蘇貞昌：不是針對韓國瑜

蘇貞昌陪同蔡英文出席2019年警察節慶祝大會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月14日電（記者 洪德諭）中國國民黨高雄市長韓國瑜13日出席院會，“行政院長”蘇貞昌臉書在當晚發布院會剪輯的影片，引起韓團隊批評完全不見發言事實，感到遺憾。對此“行政院長”蘇貞昌14日出席警察節慶祝大會中回擊表示，過去院會後都會把錄影、錄影剪輯播放給人民知道，不是針對韓國瑜，這不是第一次也不會是最後一次。談及院會狀況，蘇貞昌也暗酸，他特別提醒韓國瑜，台灣20例登革熱通通在高雄，且19例是他跑來跑去忙選舉的時候發生的。



“行政院”13日召開院會，由於這次院會是蘇貞昌接任“閣揆”後，韓國瑜首度出席引起高度關注，在院會結束後，蘇貞昌臉書粉絲專頁放上13日院會剪輯的影片，不過遭到高雄市政府認為完全不見發言事實感到遺憾。2019年警察節慶祝大會中，蘇貞昌陪同蔡英文出席，會後蘇貞昌接受媒體訪問提出上述說法。



蘇貞昌表示，院會向來都有錄影、錄音，相關批評的人若有注意，過去18次院會後都會把錄影、錄音剪輯播放，目的是為了讓人民知道政府為你做了什麼，且呼籲人民一起做該做的事，這是政府的責任不是針對韓國瑜，不是第一次也不會是最後一次，未來也會繼續進行既定的工作，不必做扭曲。



回顧13日院會，蘇貞昌說，很高興韓國瑜終於來參加他當院長後的第一次院會，對於韓國瑜提出的問題都有具體的答覆，韓國瑜也非常高興最後還站起來拍手謝謝，另外針對韓國瑜曾脫口而出“中華民國”“地區”，他在院會結束後提醒韓國瑜講“中華民國”不要加地區，韓承認是自己講錯。



蘇貞昌也提到，他會中特別提醒韓國瑜，台灣20例登革熱通通在高雄，19例還是在韓跑來跑去忙選舉時候發生，這是很可怕的現象要加強防疫，此外他也跟韓說，蔡英文上任以來已補助高雄新台幣2400億，沒有分藍、綠，把誤會、不清楚的地方告訴他。