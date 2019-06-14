有人參加海峽論壇遭關切　趙守博：製造恐怖

趙守博。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月14日電（記者 黃文杰）中國國民黨中央評議委員會主席團主席、前台灣省主席趙守博接受中評社訪問表示，兩岸最重要就是和平，基層就是多交流，不應該預設立場，交朋友就是交朋友，他說，如果有人故意刻意激起兩岸的對抗，那是不對的，這樣對兩岸人民都是不好，這些人都要受譴責。



趙守博，彰化縣鹿港鎮草港人，美國伊利諾法律博士，曾任台灣省主席、“總統府資政”、“行政院秘書長”、勞工委員會主委、中華職業棒球大聯盟會長、“中華民國”童軍總會理事長等職，現任義守大學管理研究所講座教授、國民黨中央評議委員會主席團主席、博觀致遠文教基金會董事長。



第11屆海峽論壇將於明（15）日在福建廈門登場，在為期一週時間里，將舉辦60餘場活動，超過1萬名台灣民眾報名參加，兩岸80多個單位和團體共襄盛舉，規模超過以往歷屆。



海峽論壇堅持“民間性、草根性、廣泛性”的定位，積極促進兩岸交流合作、促進兩岸同胞心靈契合，受到廣大台灣民眾的普遍肯定和廣泛歡迎，不過民進黨蔡政府已經透過各種管道，禁止個人或團體出席海峽論壇，陸委會還祭出兩岸條例第9條等規定，只要認定從事妨害“國家安全”或利益之活動，人民團體或政黨觸法者，最重可予以解散。



趙守博預定出席海峽論壇“社區治理”、“殘疾人”分論壇開幕致詞，已經連續第五年出席，上午從桃園搭機抵達廈門，中評社剛好同班機，利用空檔接受採訪。

