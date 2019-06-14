王金平：“九二共識”沒了對台灣絕對不利

左起，工業協進會理事長蔡圖晉、王金平與台灣省工業會理事長葉政彥。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月14日電（記者 倪鴻祥）不參加中國國民黨2020提名初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平，今天中午應邀出席工業協進會暨台灣省工業會會員代表大會，他大談台灣經濟發展的困境。



工業協進會理事長蔡圖晉與台灣省工業會理事長葉政彥中午在王朝大飯店席開13桌，共同舉行會員大會，約100人出席會議，處理會務並進行聯誼，王金平下午會客不斷，還要趕往台南，因此中午提前半小時抵達會場。



王金平在這場活動裡，不再詳細說明退出國民黨2020提名初選的原因，只表示未來會繼續勤走基層，凝聚各種力量，為翻轉“中華民國”而努力；雖然王金平沒投入黨內初選，但蔡圖晉及葉政彥仍帶動現場，向王高喊加油鼓勵。



王金平表示，台灣當前經濟發展有三個困境，一是內耗內鬥的問題，必須力求和諧、團結；二是兩岸和平的問題；三是參與區域經濟也受阻；如果是他來當“總統”的話，他一定下大功夫，看什麼情形要做什應因應與變化。



他指出，現在“九二共識”沒了，以致兩岸冷戰對抗，這對台灣絕對不利，所以外交一直遭大陸阻斷，蔡政府執政2年多來斷了5個邦交國，只剩17個小國，讓台灣在國際上愈來愈有問題，實在可悲。



王金平說，世界衛生大會（WHA）以前馬政府能參加，現在都不能，只有衛生部長去場外抗議，花大錢卻沒任何幫助，美國、日本、英國等國都發聲說要支持台灣卻都沒用；其他像是ICAO、UNFCCC等國際組織也都無法參與，所以台灣只要處理好內耗及兩岸的問題，經濟發展的困境自然可以迎刃而解。



工業協進會成立於2001年，目的在結合工業界反映心聲，提供政府施政參考，所屬工業會員廠的數目多達全台共2萬3千多家，幾乎包括全部的製造業，是目台灣目前會員廠商最多的工業團體，現任協進會理事長蔡圖晉，曾任高雄市工業總會理事長、台灣省工業理事長及“總統府”“國策顧問”，是藍營在南部的重要商界代表之一。