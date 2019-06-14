游盈隆痛批民進黨初選　不公不義醜態百出

民進黨初選結果出爐，游盈隆在臉書發文批評。(照片：游盈隆臉書) 中評社台北6月14日電／針對民進黨初選民調結果，蔡英文贏賴清德8.2%，長期進行民調研究的台灣民意基金會董事長游盈隆今日在臉書發文引經據典，以“談鄉愿與邪惡的平庸”為題，痛批不公不義的事情發生在眼前，無動於衷，還高喊團結？真可以說是醜態百出。這些現象雖非不公不義問題的起源，但卻足以助紂為虐，對我們珍惜的政治命運共同體－－台灣，造成極大的傷害。



民進黨13日公布2020初選對比式民調結果，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



以下為游盈隆臉書全文：



談鄉愿與邪惡的平庸



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鄉愿與邪惡的平庸，這兩個東西方相互輝映的概念最近常浮現我腦海。



2498年前，孔夫子說：“鄉愿，德之賊也。”意思是說，“喜同流合汙以媚於世，卻被鄉人誤以為忠厚，實際上是不能區分善惡、好壞、是非的濫好人，說穿了，就是敗壞道德的人。”



一百多年前，清末戊戌四君子之一，譚嗣同，曾斷言“二千年來之政，秦政也，皆大盜也；...。惟大盜利用鄉愿，惟鄉愿工媚大盜。”快人快語。



56年前，二十世紀最傑出的猶太女性政治思想家漢娜鄂蘭提出“邪惡的平庸”（The banality of Evil），意思是指“一般人身上不加思考的平庸與服從，是否會帶來更極端的邪惡？”



這次民進黨“總統”初選結果出爐之後，你我身邊或網路上有多少鄉愿？有多少邪惡的平庸？大家數看看，可能多到數不清。可以眼錚錚看不公不義的事情發生在眼前，無動於衷，還高喊團結？真可以說是醜態百出。這些現象雖非不公不義問題的起源，但卻足以助紂為虐，對我們珍惜的政治命運共同體－－台灣，造成極大的傷害。



我要在此向各位不鄉愿、不邪惡、不平庸且見義勇為的朋友，致上最敬禮。