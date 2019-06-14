蔡圖晉：貿易戰影響比金融海嘯大　情況更慘

工業協進會理事長蔡圖晉。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月14日電（記者 倪鴻祥）台灣工業協進會理事長蔡圖晉今天中午接受中評社訪問表示，中美貿易戰對台灣的影響比2008金融海嘯大，情況會更慘，廠商生存問題令他非常擔憂，真的希望政府要拿出智慧，廠商也要想辦法活下去。



蔡圖晉，曾任高雄市工業總會理事長、台灣省工會理事長、螺絲工業同業公會理事長、“總統府國策顧問”，國民黨連3屆中央委員，現為慈陽科技工業公司董事長、台灣工業協進會理事長，是國民黨在南部的重要商界代表之一。



工業協進會理事長蔡圖晉與台灣省工業會理事長葉政彥中午在王朝大飯店舉行會員大會，約100人出席，退出中國國民黨2020提名初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平受邀出席。



蔡圖晉接受中評社訪，對台灣當前經濟發展困境提出看法。



他表示，台灣現在最嚴重的問題，就是沒辦法加入區域經濟組織，不論是東盟、自由貿易協定（FTA）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）全都沒辦法參加，導致台灣很多產品出口到別的國家都被課高關稅，造成台灣的產業外移，尤其是台灣的製造業非常嚴重。



外界都研判兩岸因素造成台灣現在這些問題，蔡圖晉說，他不是政治人物，所以不方便講這個事，兩岸的問題也不是他們這些商人有辦法解決的，兩岸是歷史的共頁，很麻煩。