上海台商團探訪沈陽故宮　清朝首座宮殿群

“2019上海台商遼寧行”考察團走進沈陽故宮（中評社 李娜攝） 中評社沈陽6月15日電（記者 李娜）6月14日上午，“2019上海台商遼寧行”考察團走進位於遼寧省沈陽市中心的沈陽故宮，了解和感受沈陽的歷史文化魅力。



沈陽故宮是中國僅存的兩大宮殿建築群之一，又稱盛京皇宮，為清朝初期的皇宮。沈陽故宮始建於努爾哈赤時期的1625年，建成於皇太極時期的1636年。清朝遷都北京後，故宮被稱作“陪都宮殿”、“留都宮殿”，後來稱之為沈陽故宮。



沈陽故宮是清王朝的第一座宏偉莊嚴的帝王宮殿建築群，其兼具濃鬱多姿的滿族風格和中國東北地方特色。



據介紹，沈陽故宮不僅僅是東北三省的第一個公立博物館，而且它還經歷了戰爭期間的偽占領，隨後新中國成立之後，沈陽故宮因為自身獨立的特性被國務院列為了第一批重點保護的文物，2004年沈陽故宮作為明清時期的擴展項目正式被列為了《世界遺產名錄》。



沈陽故宮裡面的重要建築有大政殿、十王亭、大清門、崇政殿、鳳凰樓、清寧宮、文溯閣和金水橋等。經康熙、乾隆時期的改建、增建，今天的沈陽故宮有宮殿亭台樓閣齋堂等建築100餘座、在宮廷遺址上建立的沈陽故宮博物院是著名的古代宮廷藝術博物館，藏品中包含十分豐富的宮廷藝術品。參訪當天，上海台商考察團在沈陽故宮得見設計巧妙的“皇太極禦制鹿角椅”，這是沈陽故宮博物院的鎮館之寶之一，2011年還曾赴台北歷史博物館展出。



“2019上海台商遼寧行”考察團於6月11－15日走進遼寧大連、沈陽、葫蘆島多地考察交流，由上海台辦主任李文輝，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏率40位上海台商來遼參訪考察。旨在密切上海與大連對口合作交流，助力東北經濟振興，促進上海台企轉型升級，上海台商沿途還將開展愛心捐贈活動，助力葫蘆島市扶貧攻堅戰。

