沈陽張氏帥府博物館　再現愛國將領傳奇人生

“2019上海台商遼寧行”考察團走進张氏帅府博物馆参观交流（中評社 李娜攝） 中評社沈陽6月15日電（記者 李娜）張氏帥府博物館位於遼寧省沈陽市沈河區，與沈陽故宮僅一街之隔，是北洋軍閥張作霖及愛國將領張學良將軍的官邸和私宅。



6月14日上午，“2019上海台商遼寧行”考察團走進張氏帥府博物館參觀交流，了解張作霖以及其長子“千古功臣”張學良將軍的事跡和功績。



中國近代著名愛國將領張學良積極主張抗日，反對內戰，曾同楊虎城將軍一起發動震驚中外的“西安事變”，促成國共二次合作，結成抗日民族統一戰線。位於沈陽的張氏帥府又稱“大帥府”或“少帥府”，記錄了張學良早期在此生活的14載歲月。



張氏帥府博物館始建於1914年，總占地3.6萬平方米，總建築面積為2.76萬平方米，為東北地區規模最大、保存最為完好的名人故居，目前也是全國重點文物保護單位。而充滿濃鬱民國文化特色的張氏帥府，以其風格各異的建築、精湛的裝飾藝術、豐富的歷史人文內涵，贏得了東北第一名人故居的美譽。



博物館內現有《百年張學良》、《張作霖與張氏家族》等專題陳列展覽以及張氏父子辦公和張氏家族居家生活場所的複原陳列，真實再現了叱咤風雲的張氏父子鮮活的生活片斷和跌宕起伏的傳奇人生。



從1914年興建開始到1933年止逐步形成了由中院三進四合套院，東院大青樓、小青樓，西院紅樓群以及院外的趙四小姐樓、邊業銀行、帥府辦事處等風格各異的建築體系，是我國近現代優秀建築群之一。中院為青磚結構的三進四合院，是張作霖剛當上北洋軍閥27師師長時興建的仿王府式建築。該院坐北朝南，呈“目”字型。大青樓是整個帥府的中心，其坐北朝南，是一座中西合璧的青磚對縫大樓，整個建築融合了中國傳統式，中西合璧式、羅馬式、北歐式、日本式等風格。西院是七座紅樓建築群，1930年由張學良將軍規劃並築好基地，“九一八”事變後建成。

