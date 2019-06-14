柯文哲：抹紅我一向是民進黨最重要的戰術

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）針對國務院台灣事務辦公室對無黨籍台北市長柯文哲的兩岸言論表達“讚賞”，遭前民進黨“立委”林濁水稱是考了95分。柯文哲14日在頒獎典禮後受訪時表示，那張考卷怎麼考都不會超過60分，抹紅柯文哲一向是民進黨最重要的戰術，這也是預料之中。至於讚賞，柯半開玩笑地說，這實在是太尷尬了，特別是香港的事鬧成這樣，他能拜託不要講他的好話嗎？



被問到會不會因此面臨年輕選票的滑坡效應？柯文哲認為，還是會啊，他覺得就不要因為這種一時的事件就搖擺，他已經學乖了，戰略方向要確定，穩健地前進。



柯文哲日前接受《中評社》專訪，對兩岸關係明確表態“兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係”。而國務院台灣事務辦公室發言人安峰山則表示，“對此，我們表示讚賞”。柯文哲曾表達，令人尷尬。



柯文哲14日出席台北市政府第27屆金吾獎頒獎典禮，在頒獎後接受媒體訪問時面露無奈地表示，老實講，那張考卷怎麼考都不會及格，就是不會考超過60分，什麼讚賞，天啊，這實在是尷尬，特別是香港鬧成這樣，被他（國台辦）讚賞有點尷尬。這也不是害他啦，唉⋯⋯他每天實在是⋯⋯柯半開玩笑地說，他能拜託不要講他的好話嗎？他覺得有點痛苦。



媒體追問林濁水說被國台辦讚賞是考了95分，柯文哲指出，抹紅柯文哲一向是民進黨最重要的戰術，所以這也是預料中的事。對他來講就是要平常心，他每次都跟團隊講，戰略、戰術、戰鬥，戰略要確定方向，不要因為一時的波浪而改變你的方向，要穩健地往預定方向前進。



至於民進黨內初選民調看到年輕選票都轉而支持蔡，柯文哲不以為然地說，他也不曉得，民調就是民調，看一看就這樣。