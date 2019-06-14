想對賴清德說啥？柯文哲：好可憐被做掉了

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨內初選民調，蔡英文小贏賴清德，無黨籍台北市長柯文哲14日在頒獎典禮後受訪時，被問到會否降低參選的機率？柯表示，不會升高，也不會降低他的機率，深呼吸，放輕鬆，繼續往前走。被問到有沒有想對前“行政院長”賴清德說什麼話？柯嘆道，好可憐，被做掉了，實在是⋯⋯媒體追問為什麼覺得賴被做掉等問題，柯文哲則不再做任何回應。



民進黨2020初選民調13日中午出爐，蔡英文以35.67%比27.48%勝出，贏賴清德8.2%，將代表民進黨爭取2020連任。而柯文哲昨天也在台北市議會上備詢時表達，“加油”，想不到其他要說的話了。



柯文哲14日出席台北市政府第27屆金吾獎頒獎典禮，在頒獎後接受媒體訪問時，被問到蔡英文代表民進黨出線，會降低你的參選機率嗎？柯文哲糾正說，正確的說法應該是不會升高，也不會降低，他還是做自己的事情，他講過，深呼吸，放輕鬆，繼續往前走。



媒體追問距離登記參選只剩下3個月，還需要找副手等工作，時間已經不多了，柯文哲則說，不急啊，他常常是這樣，因為他是平常心，可以就可以，不行就算了，也沒說一定要選嘛，深呼吸，放輕鬆，每天做自己該做的事情。



被問到為什麼只對蔡英文說加油，而沒有恭喜？柯文哲半開玩笑地說，那就恭喜皇上、賀喜皇上，你喜歡聽什麼，他就講給你聽。那有要對賴清德說什麼話嗎？柯文哲嘆口氣道，好可憐，被做掉了，實在是⋯⋯



媒體緊接著追問，是民調把賴做掉嗎？為什麼覺得賴被做掉了？不少聲音質疑民調，你也有質疑嗎？但柯文哲並不在回應相關議題。



至於外傳民進黨內部認為柯文哲選2020，就讓賴清德補選台北市長，柯文哲說，這也要等到他有選上才需要煩惱的問題，還早嘛，不要回答假設性的問題。