韓國瑜：財產來得乾乾淨淨　

韓國瑜受訪談財產申報。(中評社 高易伸攝) 韓國瑜受訪談財產申報。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄6月14日電（記者 高易伸）“監察院”公布《廉政專刊》，中國國民黨高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬存款比2001年申報時增加近新台幣4300萬元，韓今日下午被問到是否擔心“庶民市長或庶民“總統”形象打折扣？韓國瑜強調，最大一筆是選後的補助款，扣除之後乾乾淨淨，無不可告人之事。



“監察院”今日公布最新公職人員財產申報《廉政專刊》，首度揭露中國國民黨高雄市長韓國瑜的財產申報狀況。韓與妻子李佳芬存款比2001年申報時增加近新台幣4300萬元，兩人名下存款共4559萬6744元，基金受益憑證也增加了1173萬餘元，股票則增加230萬餘元。另外韓國瑜夫婦共有二筆債務，分別為1，200萬元房貸及87萬8，861元信貸。



韓國瑜存款被公布後，不少網民酸韓“庶民”形象破功，接下來造勢連“庶民總統”都可以拿掉了。



對此韓國瑜表示，“監察院”財產申報請大家仔細去看，最大的一筆就是選舉之後的補助款，把它扣除之後我們的財產都是乾乾淨淨、清清白白，沒有不可告人之事。如果說把這個補助款扣掉的話，可以看得出來也是一樣的夫妻打拼嘛！我覺得大家能理性看待，而且對於所有選完之後候選人的補助款，也不是只有高雄有呀？



韓國瑜說，每一個縣市長、每一個議員、里長也都有補助。那好像對高雄市市長韓國瑜這邊用放大鏡看了特別的大？而且得票數，我得到將近90萬張選票也不是全台灣最多的，這大家去看就知道。



韓國瑜再次重申，我們的錢來得乾乾淨淨、單單純純。未來我擔任公職身份絕對不會經商，這一點請民眾相信。至於其他我們該做的，該關懷社會的事情，我個人一定會繼續去做。