網路節目被批公器私用　柯文哲：看看蔡英文

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲近日推出新的網路節目“這，就是科學”，不到2天吸引了23萬人次觀看，頗有打空戰的味道，但卻遭藍綠市議員圍剿“公器私用”。柯文哲14日在頒獎典禮後受訪時不客氣回應，民進黨的市議員就去看看蔡英文最近做的事情（空戰宣傳）。至於影片時鐘被外界解讀是暗示參選2020，柯則詫異道，這有什麼關係？



柯文哲官方YouTube12日晚間推出新的網路帶狀節目“這，就是科學”，打算在空戰上再下一城，讓年輕支持者更加黏著柯文哲，也避免蔡陣營一連串的空戰行銷侵蝕到年輕支持者的基本盤，上傳至今已累積23萬人次觀看，但卻遭藍綠陣營台北市議員聯合圍剿批評“公器私用”。



柯文哲14日出席台北市政府第27屆金吾獎頒獎典禮，在頒獎後接受媒體訪問時，先是向記者詢問是哪幾位市議員，待記者說明後，柯文哲豪不客氣地回應，如果是民進黨的市議員，就請他們去看看蔡英文最近做的事情（空戰宣傳），如果是國民黨的市議員，也還好。



柯文哲說，對他來講，他是要完成蔣渭水90年前沒有完成的命運，他把這個當成是一種社會運動、新文化運動，很多觀念要透過自己的說明，再把觀念推行到台灣各地去，所以對他來講改變政治文化是我們最重要的社會運動，他每天在做的工作就是，“改變台灣政治文化”。



媒體追問，影片上的時鐘指著晚上8點20分，是不是暗示要參選2020？此前，台北市政府副發言人柯昱安曾表達“開放大家自己去解讀”。柯文哲一聽差點招架不住，頻頻抬頭做出不可思議的表情，柯說，這有什麼關係？那個時鐘轉幾點不是他決定的，不要理柯昱安啦。