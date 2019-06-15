中評關注：賴清德神隱何時現身？

賴清德在參拜完台南首廟天壇後就未再現身。(中評社 資料照） 中評社台北6月15日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選13日落幕，蔡英文勝出。落敗的賴清德僅短暫在台南首廟天壇參拜，便未再現身，僅在個人臉書粉絲專頁更新大頭貼，從初選前最後一個行程已展現疲態，且直接回台南等結果，想休息靜一靜的意味濃厚。



民進黨初選民調，5家民調公司平均後，二組數字分別為蔡英文35．67％，國民黨籍高雄市長韓國瑜24．51％，無黨籍台北市長柯文哲22．70％；賴清德27．48％，韓國瑜23．47％，柯文哲27．38％。



13日結果出來後，賴清德不到1個小時隨即現身台南首廟天壇參拜，發表他的敗選感言，呼籲大家務必團結一致，全力支持蔡英文連任。蔡英文也證實有與賴清德通電話。



14日初選後的首日，勝選的蔡英文馬不停蹄的出席“2019年警察節慶祝大會”替2020大選做準備搶攻警察選票。但另一方賴清德14日一整天未現身。13日晚間媒體在通訊群組詢問賴清德14日行程，初選期間賴若沒行程幕僚都會回復，但13日晚間卻沒消沒息。賴清德臉書也從發布敗選感言後停住，僅更新大頭照。



賴清德12日最後一個初選行程前往新莊昭德宮時已面露疲態，13日民調揭曉時則回到台南故鄉，在民進黨選後整合階段，賴會不會點頭同意蔡賴配將是接下來的焦點。

