中評關注：初選後熱絡同框　蔡蘇配有譜？

蔡英文與蘇貞昌一同接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月15日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選終於落幕，將由蔡英文代表民進黨尋求連任。蔡英文在初選結束後第一個有部會首長陪同的行程，選擇與“行政院長”蘇貞昌同框參加“2019年警察節慶祝大會”，過程中兩人互動自然，也互相肯定對方。蔡說蘇在最困難的時候承擔最辛苦的“行政院長”工作，蘇則說，蔡對人民的需要做出成績。讓外界不免聯想“蔡蘇配”的可能。



蔡英文與蘇貞昌兩人在政治路上曾如水火，陳水扁2018年12月曾爆料，蘇貞昌當“行政院長”（2006－2007）時曾兩度入府要求換掉副院長蔡英文，因蔡沒辦法與他配合，他不滿意。2011年民進黨“總統”初選，蔡英文、蘇貞昌 與許信良對決爭取提名，最後蔡英文勝出，蘇貞昌以微幅之差飲恨，支持度不相上下的兩人曾有一場激戰。但在今1月蔡延攬蘇擔任“行政院長”，賦以重權之後，蘇對蔡的態度即大逆轉，初選期間也賣力相挺。



在初選過程中，許多民進黨人相繼表態挺蔡英文，挺蔡大咖包括“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人。在初選結束後，外界將焦點轉為關注蔡英文找誰當副手，除了初選時的對手前“行政院長”賴清德，透過合作可以拉攏原本挺賴的支持者營造團結外，上述這些大咖勢必也都會是可能的人選。



初選過後，蔡英文首個有部會首長陪同的行程，選擇出席“2019年警察節慶祝大會”並由蘇貞昌陪同。觀察這場動態，蔡、蘇可說是互動自然，像是在媒體提問時，蔡英文以活潑的方式用台語說“這題你的”把球丟給對方，此外當蘇在回答問題時，蔡也不時微笑、點頭，展現兩人的默契。



此外，兩人也互相肯定對方，蔡英文說蘇貞昌在最困難的時候承擔最辛苦的“行政院長”工作，快速解決問題，使得政績讓人民有感；蘇貞昌則肯定蔡英文在國際局勢詭譎，守護台灣主權與推動各項工作，對於人民的需要做出成績，顯現兩人都相當認同彼此的施政。



民進黨初選落幕後各界轉而關心誰是副手？蔡英文14日接受媒體訪問時，僅說大選一定要以最好的團隊贏得人民支持，不是單一團隊的問題，但從蔡、蘇互動自然且肯定彼此，如果蔡賴配不成，蔡蘇配似乎不無可能。



對於蔡英文副手一事，府秘書長陳菊14日被問到時，僅說，蔡賴配現在不適合談。針對外界喊出“蔡蘇（蘇貞昌）配”，陳菊則說，沒有聽說此事。