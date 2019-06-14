初選結束　羅文嘉：民進黨仍有兩座大山要跨過

中評社台北6月14日電／民進黨秘書長羅文嘉今天說，明年1月11日大選，非民進黨支持者加上約5%非賴不投者要整合與內政上如何化解民怨，這兩座大山要跨過，讓選民知道支持民進黨一舉兩得，既保衛台灣安全與民主，也讓生活獲得照顧品質提升。



中央社報道，民進黨“總統”初選由蔡英文勝出，贏對手賴清德近8.2個百分點，贏高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲超過10個百分點。羅文嘉上午接受周玉蔻嗆新聞專訪，被問到初選結束是否已經穩住政局，他表示還有兩座大山要跨過。



羅文嘉說，到明年1月11日投票僅剩半年，初選民調結果顯示，從三方對比中，不論蔡英文或賴清德都領先對手，但第二名與第三名非支持民進黨的人加起來，大於支持民進黨的選民；加上民調訪談過程中，拒訪者比不願出來投票者比例還高，這說明這些選民都是要努力爭取的對象，接下來半年才是大的挑戰。



主持人問對比民調可以看出“非賴不投”比例有多少，羅文嘉說，經過交叉分析與自身經驗解讀，全部選民結構中，保守估計約有5%的選民是非賴清德不投，5%的選票當然很多，這是一座大山，黨內一定要整合，任何一方支持或力量，都不要輕忽。



最近香港的情勢激發年輕世代對於台灣未來處境的擔憂，羅文嘉表示，這當然有利於站在本土、台灣立場的民進黨選舉，但不能否認一點，還是有不少選民關心每天碰到大大小小生活上的細節問題，不能忽略這些問題帶來的怨言或抱怨，若不妥善處理，最後都指向要執政黨承擔，這是第二座大山。



羅文嘉表示，不能因為覺得國際情勢與主權議題對民進黨有利，而忽略在內政上如何化解人民的埋怨，2020大選要讓人民知道支持民進黨是一舉兩得，“兩得”是既保衛台灣的安全與民主，也讓自己的生活獲得照顧與品質提升。



主持人問為什麼賴清德要出國，羅文嘉說，賴清德沒有要出國、胡說八道。

