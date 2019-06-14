綠初選民調蔡贏韓柯　國民黨：樣本有問題

國民黨人士認為民進黨初選民調和現實有差距。（中評社資料照） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）民進黨初選民調昨天出爐，蔡英文不但完勝黨內對手、前“行政院長”賴清德，就連最具人氣的中國國民黨高雄市長韓國瑜，在民調中都落後蔡英文11.2%。對此，國民黨人士分析，民進黨的初選民調當然和實際狀況有差距，最大原因就是樣本問題。



民進黨初選電話民調10日起進行，12日順利完成，13日上午10點半開封資料，中午12點半舉行記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，二組數字分別為：蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



熟知民調運作的國民黨人士表示，民進黨中央有民調中心，長期施做民調，因此多年來累積一定的資料庫，透過這樣的資料庫，在樣本取得上，當然可以掌握受訪民眾的大概政治傾向，因此要做出對誰相對有利的民調，在技術上來說並不困難，加上民進黨這次還加入手機民調，更添加了許多可以操作的空間，所以這樣的民調，國民黨方面僅可以說是參考參考就好。



該人士也說，2011年時，蔡英文和當時的“行政院長”蘇貞昌進行初選民調，蔡英文以42.5%擊敗尋求連任的馬英九（35.04%），蘇貞昌41.15%同樣擊敗馬英九33.79%。但2012年1月14日選舉結果，馬英九得票率51.6%，蔡英文得票率45.63%，蔡英文大輸馬英九80萬票，已經有這樣的先例在，所以民進黨初選民調和現實並不相符。



該人士強調，國民黨的初選民調和民進黨不同，樣本數全由中華電信提供的2018年最新的家用電話，大約有600多萬筆，其中由電腦隨機挑出40萬筆，5家民調公司各分8萬筆共7天來做民調，就是要避免民進黨那種有操作空間的民調方式，力求找出最真實的民調，推出最強的國民黨候選人。