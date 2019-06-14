民進黨下一步　卓榮泰：盡快安排蔡賴會

中評社台北6月14日電／蔡英文在民進黨“總統”初選贏過賴清德，對於兩人是否碰面，黨主席卓榮泰今天表示，目前未談及此議題，但希望兩人可以會面，一定會盡快安排。



民主進步黨“總統”初選民調，蔡英文35.6768%、前“行政院長”賴清德27.4843%，以8個百分點勝出；另外，蔡英文與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比，皆勝出。



中央社報道，“總統府資政”姚嘉文今天舉辦“姚嘉文追夢記”新書發表會，“總統府”秘書長陳菊、卓榮泰、“立法院長”蘇嘉全、前“行政院長”游錫堃、日本駐台代表沼田幹夫等人共襄盛舉，陳菊也代表蔡英文祝賀，並替蔡英文購買200本，陳菊也以個人名義購買100本。



針對民進黨“總統”初選議題，卓榮泰事前受訪時表示，經過漫長、辛苦初選活動，雙方都需要一段休息時間，這也是大家都可以想像得到的，目前都還沒跟賴清德談到未來，但他會個別與賴清德盡快安排會面，表達關心與了解，甚至協助未來相關行程的安

排。



媒體詢問，有沒有機會形成“蔡賴配”。卓榮泰說，無論是一加一大於二、或哪個一加進來會比較大，大家都要扮演加號的角色，蔡賴配只是一個模式而已，且目前仍未談及此議題，現在要做的就是個別跟賴清德、蔡英文見面，也要針對“立委”24個選區提

名、不分區名單做大規模思考。



至於是否要安排蔡英文、賴清德會面，卓榮泰強調，目前都還沒談到此議題，他也希望兩人可以會面，一定會盡快安排。



卓榮泰在致詞時也說，昨天在民進黨中央黨部計分時，在計分電腦前有一條紅線，除了專業的工作人員、民調委員會委員可以看分數、算分數並簽名外，連他自己都不能接近；他說，週末開始將啟動選後整合工作，也要啟動整個選戰機關的責任，想盡辦法贏得“總統”大選、“立法委員”選戰，並維持“國會”優勢及民主進步價值。



蘇嘉全事前接受訪問時表示，不管是黨內初選、“總統”大選，過程中難免會有火花，如果可以把火花轉化成燦爛的煙火，就是團結的開始。蔡英文、賴清德在初選過程中彼此都很克制，雖然難免有火花，但這個火花可以透過團結變成記憶中最漂亮的一部分，而民進黨的屬性一向就是在初選過後團結，他對此相當有信心。



媒體詢問，是否有可能“蔡蘇配”。蘇嘉全笑稱，如果蔡英文可以跟“行政院長”蘇貞昌搭配也很好。