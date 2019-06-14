陳菊：現在不適合談蔡賴配

陳菊。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電／“總統府”秘書長陳菊今天下午率領大法官被提名人拜會“立法院”，會後媒體問到關於初選後民進黨內團結的問題，她對媒體回應，昨天已與賴清德通過電話。她強調，賴清德是成熟的人，對他有信心，而“賴院長永遠是我兄弟”。陳菊也表示，相信黨中央會盡快進行黨內整合，這點她也將全力配合。



蔡英文5月27日提名4名大法官人選，“立法院”預計在17日的臨時會，優先處理人事同意權。陳菊今天下午2時率領4名被提名人，赴“立院”拜會“立法院長”蘇嘉全。4名大法官被提名人選包括“司法院”秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽、以及台大教授謝銘洋。



對於是否在電話中討論“蔡賴配”，陳回應，“沒有，現在不適合”。針對外界喊出“蔡蘇（蘇貞昌）配”，陳則說，沒有聽說此事。



此外，民進黨祕書長羅文嘉14日上午接受媒體專訪時表示，賴清德早在3月就曾表示“認為小英會贏初選”，證明賴清德是正人君子，初選過程“受盡委屈”，應還給他公平的評論。陳菊表示確有其事，因為五人小組有很多協調會議，每次都很認真協調，自己能理解當時的過程，賴也有表達觀點，大家都尊重，但是現在不適合討論這些。



