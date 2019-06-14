潘功勝：研究放寬甚至取消QFII額度管理

中評社北京6月14日電／“推動QFII、RQFII改革，擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消QFII額度管理。”13日，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在介紹繼續加快金融市場互聯互通和雙向開放時表示。



新華社報道，潘功勝是在當日舉行的“第十一屆陸家嘴論壇”上做出上述表態。



“目前中國資本市場中境外投資者的比重仍然較低，未來具有較大的增長空間，境外資本進入中國資本市場的潛力大，這將是未來中國國際收支結構演變的一個重要特徵。”潘功勝說。



據介紹，今年以來境外投資者在我國債券市場凈買入5000億元人民幣，其中5月份凈買入1688億元。“當前我國經濟運行平穩，外匯市場更加成熟，主要經濟體貨幣政策走向趨同，境外投資者配置人民幣資產的需求很強。”



潘功勝表示，2019年我國外匯市場總體運行平衡，5月份之後受貿易摩擦等複雜的外部經濟金融環境影響，人民幣匯率出現了一定幅度的貶值，但與幾年前外匯市場對外部衝擊的反應方式不同，當前我國外匯市場的風險緩釋能力已明顯增強，市場主體對中國經濟的韌性、中國政府的宏觀調控能力、人民幣匯率形成機制有了更深入的認知，中國企業和居民在外匯市場的行為更加理性有序，外匯市場供求和跨境資本流動形勢比較平穩。



潘功勝說，近年來面對曾經一度出現的高強度外匯市場壓力，外匯管理部門靈活運用一系列宏觀審慎管理措施，在提高匯率靈活性和保持匯率穩定之間求得平衡的做法，避免了匯率無序調整對全球金融市場的負面溢出效應和主要貨幣的競爭性貶值，對國際社會和國內市場主體都是有益的。



談及近期工作重點，除了研究適度放寬甚至取消QFII額度管理，潘功勝介紹，外匯管理部門還將支持科創板健康發展，配合推動“滬倫通”落地；建設開放的、有競爭力的外匯市場；協同本外幣跨境資金管理政策等。



“下一步將繼續穩步推進人民幣國際化進程，堅持市場驅動原則，逐步提升人民幣的支付、投資、交易和儲備功能。”潘功勝表示。