國家網信辦就個人信息出境安全評估辦法徵求意見

中評社北京6月14日電／國家互聯網信息辦公室13日就《個人信息出境安全評估辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。根據意見稿，個人信息出境應進行安全評估。經安全評估認定個人信息出境可能影響國家安全、損害公共利益，或者難以有效保障個人信息安全的，不得出境。



意見稿明確，個人信息是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別自然人個人身份的各種信息，包括但不限於自然人的姓名、出生日期、身份證件號碼、個人生物識別信息、住址、電話號碼等。



意見稿指出，個人信息出境前，網絡運營者應當向所在地省級網信部門申報個人信息出境安全評估。個人信息出境安全評估重點評估是否符合國家有關法律法規和政策規定；合同條款是否能夠充分保障個人信息主體合法權益；網絡運營者或接收者是否有損害個人信息主體合法權益的歷史、是否發生過重大網絡安全事件等內容。網絡運營者應當建立個人信息出境記錄並且至少保存5年。



根據意見稿，出現網絡運營者或接收者發生較大數據洩露、數據濫用等事件；個人信息主體不能或者難以維護個人合法權益；網絡運營者或接收者無力保障個人信息安全等情況之一時，網信部門可以要求網絡運營者暫停或終止向境外提供個人信息。此外，對違反規定向境外提供個人信息的行為，任何個人和組織有權向省級以上網信部門或者相關部門舉報。



（來源：中國青年網）

