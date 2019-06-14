印度空間機構宣佈計劃建空間站

中評社香港6月14日電／印度空間研究組織負責人西旺13日說，印度計劃完成首次載人航天飛行任務後從2022年開始著手建設該國首個空間站，建成後可供宇航員在其上停留工作15至20天。



據新華社報道，西旺在當日召開的發佈會上宣佈了印度一系列航天計劃。西旺說，在完成首次載人航天飛行任務後，印度首個空間站計劃從2022年開始的5至7年內發射，這個預計重約20噸的空間站將被安放在距地表400公里處的近地軌道，可用於微重力實驗等研究。



據介紹，印度首次載人航天飛行任務定於2021年12月執行，屆時將把兩至三名宇航員送至近地軌道，並完成5至7天飛行。



印度其他列入日程航天項目還包括第二個月球探測器“月船2號”以及太陽和金星探測器等。西旺介紹說，“月船2號”探測器將攜帶14個有效載荷或研究裝置，定於今年7月15日發射，它將於今年9月6日或7日在月球陰影區著陸。名為“阿迪蒂亞 L-1”的太陽探測器計劃2020年上半年發射，將被用於研究日冕等現象。金星探測任務計劃在兩至三年內執行。



印度在太空研究領域具備一定實力。印度曾於2008年10月成功發射該國首個月球探測器“月船1號”，它攜帶11個有效載荷，獲得大量圖像和探測數據。2018年，美國科學家通過分析“月船1號”月球探測器發回的數據確認月球南極存在水冰，月球南極的科學、經濟和戰略價值因此大幅提升。