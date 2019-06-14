攻進南台灣　郭台銘訪台南議會、生技園區

郭台銘拜訪台南市議長郭信良。（照片：郭台銘辦公室提供） 中評社台南6月14日電／爭取中國國民黨大選提名的鴻海董事長郭台銘今天南下，拜訪台南當地的產業，並和台南市議長郭信良和16位國民黨及無黨籍議員們交換意見，了解台南在地問題。郭台銘認為，世界各國的走向，早已是政治走向經濟，經濟走向科技，只有要一個完全懂經濟的“總統”，台南會是未來發展科技的重鎮，從傳產升級、科技轉型開始，並一路延伸到高雄，將成為產業吸引走廊。



郭台銘今天到台南首站前往後壁蘭花生物科技園區，參觀溫室和瞭解蘭花生產的狀況，親自動手操作種植苗株。郭強調不論走到哪裡，都要實地動手做，親自去瞭解。



蘭花業者向郭台銘表示，種植蘭花最大的成本在於株苗種植，如果可以全自動化可大幅降低成本，郭對此回應說，再忍幾個月，他當選後會有解方幫助大家自動化，現階段鄉親們也可以請問蔡英文拿得出方法嗎？



郭台銘另外強調，拼經濟要有實質行動和決策，尤其面對堪稱蘭花生產國的台灣，年年出口量下降，他呼籲蔡政府必須瞭解百行百業所面臨的問題，要有遇見問題和解決問題的能力。並且再次強調國家要簽訂FTA才有可能在未來走向更廣的國際的舞台。



郭台銘緊接著拜訪台南市議會，並和議長郭信良以及16位國民黨及無黨籍議員們交換意見，了解台南在地問題，與地方民代互動良好，郭詳實記錄及回答議員提出的各個問題，並提出他的看法。



郭台銘認為，世界各國的走向，早已是政治走向經濟，經濟走向科技，只有要一個完全懂經濟的“總統”，台南會是未來發展科技的重鎮，從傳產升級、科技轉型開始，並一路延伸到高雄，將成為產業吸引走廊。